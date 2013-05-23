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Судостроительному комплексу "Звезда" будет уделяться повышенное внимание государства

23 Мая 2013, 13:32 | Владивосток

Президент России Владимир Путин провел совещание о перспективах развития Объединенной судостроительной корпорации, частью которой является Дальневосточный центр судостроения и судоремонта.

В нем приняли участие глава Минпромторга Денис Мантуров, президент Роснефти Игорь Сечин и зампред правления Газпрома Валерий Голубев.

— Производство ледоколов, высокотехнологичных судов различного назначения, буровых и добывающих платформ имеет для нашей страны стратегическое значение. От этого напрямую зависит наращивание российского присутствия в Арктике и других районах Мирового океана, освоение природных богатств дальневосточных и северных морей, повышение экономической эффективности нефтегазовых проектов на континентальном шельфе, — отметил во время вступительного слова Владимир Путин. — Наши компании высоко заинтересованы в качественной современной морской технике для геологоразведки и добычи углеводородного сырья, в том числе — и я об этом только что сказал — на шельфе, в очень сложных погодных условиях. В этой связи считаю, что было бы правильно наладить более тесное взаимодействие между ОСК, Газпромом, Роснефтью и другими нашими национальными добывающими компаниями для того, чтобы сформировать четкий план действий по созданию необходимой морской техники и оборудования.

Владимир Путин представил нового главу корпорации — Владимира Шмакова. Он доложил президенту, на каких направлениях работы сосредоточится государственный холдинг, сообщает пресс-служба ДВФУ.

— Особое внимание необходимо уделить проекту современного универсального судостроительного комплекса на базе завода «Звезда», который является самым крупным строящимся промышленным объектом в Приморье. Планирую в ближайшее время посетить крупнейшие предприятия корпорации, партнеров по кооперации и основных заказчиков, чтобы лично изучить все проблемные и остро стоящие вопросы, — рассказал Владимир Шмаков.

По итогам совещания замглавы Минпромторга Алексей Рахманов сообщил журналистам, что «основным проектом новой верфи ОСК под шельфовые заказы» станет Судостроительный комплекс «Звезда» на Дальнем Востоке. Строительству этой верфи будет уделяться повышенное внимание со стороны не только руководства корпорации, но и государства.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: ДВФУ  Владимир Путин  ОСК  ДЦСС  СК "Звезда"  Владимир Шмаков 



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