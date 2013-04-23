Приморского губернатора потянуло на трибуны

Пессимистичные прогнозы о закате профессионального спорта в Приморском крае после ухода Сергея Дарькина явно не подтверждаются

Губернатор Приморья не только не свернул, как предполагали некоторые, уже наработанные проекты в лице футбольного «Луча-Энергия» и баскетбольного «Спартака-Приморье», но и вынашивает куда более амбициозный проект - команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Только вот денег в регионе после саммита АТЭС больше не стало, а значит, искать средства на содержание хоккейной команды придется на стороне. Не исключено, что с помощью президента России, как это часто бывает.

На прошлой неделе Владивосток впервые в своей истории принимал «Финал четырех» Кубка России по баскетболу. В прошлом сезоне «Спартак-Приморье» впервые в своей истории вышел в «Финал четырех» и сразу в полуфинале обыграл питерский «Спартак». В финале красно-белые уступили хозяевам решающего этапа «Красным Крыльям» и довольствовались серебряными наградами. Реванш предстояло взять на домашней площадке, благо Российская федерация баскетбола вопреки слухам о том, что проведение финалов кубков на три года отдано Самаре, выбрала Владивосток. Увы, на площадке пазл не сложился. «Витавшие в облаках» после последних успешных матчей легионеры не смогли показать лучший образец своей игры (поговаривают, зря наши чернокожие «звезды» увлекаются походами по ночным клубам), а россияне нашли устойчивое победное сочетание только к концу утешительного финала за третье место.

«В нападении мы сбились на индивидуальную игру вместо того, чтобы играть командно, а соперник терпеливо заставлял нас ошибаться в защите», - сказал после полуфинальной игры с самарскими «Красными Крыльями» главный тренер красно-белых Гундарс ВЕТРА. Как итог - поражение от будущего обладателя Кубка России «Красных Крыльев» и победа над красноярским «Енисеем», вырванная «с мясом» в последней четверти матча.

«Хотя внутри мы остаемся не очень довольными этим третьим местом и хотели быть сегодня в финале, но, смотря объективно, по силе нам, наверное, это место, а не место в финале. Поздравляю игроков и наших болельщиков с тем, что нам удалось завершить выступление в Кубке России победой. И эта игра была очень важна для сохранения командного духа, настроя, чтобы в следующих матчах биться за победу», - подытожил Гундарс Ветра.

Стоит отметить, что патрон команды, губернатор Владимир Миклушевский посетил оба игровых дня Кубка России. А уж количество вице-губернаторов на матчах просто зашкаливало - то ли действительно любят баскетбол, то ли берут пример с главы региона.

На встрече с губернатором президент РФБ Александр КРАСНЕНКОВ отметил, что Владивосток по праву заслужил возможность принять финальные игры всероссийского турнира. «Владивосток заслужил право проведения «Финала четырех», и я уверен, что в дальнейшем такие мероприятия будут проходить в Приморском крае регулярно», - сообщил президент федерации баскетбола.

Губернатор в свою очередь подчеркнул, что уже в этом году регион получит новую площадку для проведения спортивных соревнований международного уровня.

«Осенью мы откроем концертно-спортивный комплекс. Это первое спортивное сооружение такого масштаба в Приморье. Здесь можно будет проводить хоккейные матчи уровня КХЛ и баскетбольные турниры. Одновременно зал вмещает около 7 тыс. зрителей», - заявил губернатор.

Появление во Владивостоке современной арены не может не радовать, как быстро и насколько качественно удастся ее достроить, а главное, заполнить трибуны - вот в чем вопрос. С главным арендатором «Фетисов Холла» ясности тоже нет. БК «Спартак-Приморье», по словам генерального менеджера Эдуарда САНДЛЕРА, смотрит в сторону спорткомплекса кампуса ДВФУ на острове Русский. «Я не верю, что арена «Фетисов-Холл» будет сдана в срок в сентябре. Я уже год выслушиваю различные теории и концепции ее сдачи, но... Я верю, конечно, что она в итоге будет сдана, но не в эти сроки. Я сегодня больше смотрю на кампус ДВФУ. Там видно, что все построено по мировым стандартам. Просто требуется арену специфически доукомплектовать. Строители специально этого не стали делать, чтобы можно было заканчивать, когда станет ясно, под что она будет использоваться. Но это очень современный и просторный объект, нужно только поставить трибуны. В следующем году, в какой бы лиге «Спартак-Приморье» ни выступал, мы сделаем все, чтобы играть на острове Русский», - сообщил генеральный менеджер «Спартака-Приморье».

В этом случае главным действующим лицом может стать команда КХЛ, легендарный защитник ЦСКА и сборной СССР, сенатор от Приморья Вячеслав ФЕТИСОВ заявил «СЭ» о том, что клуб из Владивостока имеет серьезные шансы на вступление в лигу уже в следующем сезоне.

«Недавно мы с губернатором Приморского края встретились с президентом лиги Александром МЕДВЕДЕВЫМ. Глава региона подтвердил, что желание вступить в Открытый чемпионат России очень серьезное. Владивосток прошел очень большой путь навстречу большому хоккею. Городской дворец будет абсолютно точно сдан до начала следующего сезона - и при этом станет лучшим на всем Дальнем Востоке. Достраивающаяся арена не только вместительней хабаровского «Платинума», но и современнее. Она способна стать центром и хоккейной, и общегородской культурной жизни. Главный вопрос, который предстоит решить до конца апреля, - найти источники финансирования. Ищем деньги вместе с губернатором, который загорелся идеей создания клуба. Надеюсь, приморский бизнес поймет, что приход КХЛ в край очень важен с точки зрения геополитических и внутренних интересов всей страны. И поможет нам решить вопрос до конца апреля - времени осталось не так уж много», - сообщил сенатор.

Итак, все упирается в тот же набивший оскомину финансовый вопрос - средний бюджет команды КХЛ значительно превышает суммарный бюджет «Луча-Энергия», который не прочь вернуться в первый дивизион отечественного футбола, «Спартака-Приморье» и женского волейбольного клуба «Приморье», завоевавшего путевку в высшую лигу «А» Чемпионата России. По сведениям «ЗР», на первый сезон спонсора для команды КХЛ могут «назначить» прямо из Москвы, что вполне в традициях нынешней вертикали власти. По некоторым данным, речь идет о вертикально - интегрированной нефтяной компании «Башнефть», которая хоть и не имеет интересов в Приморье, но чутко реагирует на все пожелания Кремля. Поживем – поболеем...

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.