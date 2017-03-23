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"Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке

23 Марта 2017, 12:45 | Владивосток

Во Владивостоке продолжается прием заявлений от желающих стать участниками предварительного голосования по определению кандидатов в депутаты Думы Владивостока. На сегодняшний день на праймериз "Единой России" зарегистрировано около 30 претендентов, среди которых оказались и кураторы социальных программ фонда VVN, чьим идейным вдохновителем является экс-мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ.

Директор санатория "Амурский залив" и куратор программы "Здоровье" Олег МАТУСЕВИЧ выбрал для выдвижения одномандатный округ №10, куда входит часть территории Первомайского района Владивостока и остров Русский. В свою очередь, на округе №13 (Ленинский район) выдвинулся исполнительный директор ООО "Атлантикс Констракшн" Владимир ЛЕОНОВ, курирующий программу "Доступная рыба". В период, когда у власти во Владивостоке находился Владимир Николаев, Леонов занимал пост вице-мэра. Добавим, что в 2016 году Леонов баллотировался в Законодательное Собрание по списку "Единой России", но безуспешно.

Не исключено, что к Матусевичу и Леонову присоединятся и другие связанные с деятельностью николаевского фонда лица. Следует отметить, что, хотя де-юре Владимир Николаев не является руководителем благотворительного фонда VVN, его фотографии и цитаты активно используются в распространяемой фондом печатной продукции. Кроме того, в ходе встреч с населением и выступлений в СМИ кураторы программ фонда неизменно делают акцент на том, что приоритеты работы организации определяет экс-мэр Владивостока. В свою очередь, сам Владимир Николаев не раз подчеркивал, что его фонд "работает не ради пиара или стремления к власти, а на благо жителей Приморья".

Александр САЛКОВ.

Фото с сайта vvnikolaev.com

Автор:
Теги: депутат  владимир николаев  владивосток 



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Комментарии

  • Псевдоним14:03, 23.03.2017#

    мафия бессмертна

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