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Владивосток фактически получит статус экономической столицы Дальнего Востока

23 Марта 2012, 09:47 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта, ZRPRESS. Министерство экономического развития разработало законопроект "О развитии Сибири и Дальнего Востока". Для развития восточных регионов министерство предлагает создать специальную структуру в форме автономной некоммерческой организации (АНО).

Ей предстоит реализовывать инфраструктурные проекты, которые впоследствии будут полностью или частично продавать бизнесу. Организация будет отчитываться перед Минюстом, на нее также будет распространяться законодательство о банкротстве. Об этом пишет газета "Ведомости", которой удалось ознакомиться с документом.

АНО будет привлекать в инфраструктурные проекты и частные, и государственные средства. Одно из предложений Минэкономразвития - передавать организации доходы Фонда национального благосостояния в течение десяти лет. Оценок предполагаемых расходов АНО пока нет. Корпорация будет освобождена от налога на прибыль, на добычу полезных ископаемых и водного налога в течение десяти лет после своего создания.

Кроме того, законопроект предусматривает ряд льгот для жителей Сибири и Дальнего Востока. В частности, им предлагается компенсировать ставки по ипотеке, субсидировать обучение в вузах и увеличить материнский капитал в 1,5 раза. Иностранцы, которые приезжают работать в регион, смогут получать гражданство уже через три года, а не через пять, как сейчас.

Идею создать специальную корпорацию для развития Сибири и Дальнего Востока глава МЧС Сергей Шойгу высказал в конце января. В феврале 2012 года первый-вице премьер Игорь Шувалов заявил, что развитием Дальнего Востока может заняться "институт или корпорация", подобная ВЭБу. Идею поддержал премьер-министр России Владимир Путин.

В настоящее время дочернее предприятие ВЭБа - Фонд развития Дальнего Востока - уже занимается привлечением инвестиций в регион. Учреждение было создано в ноябре 2011 года, пока фонд не реализовал ни одного проекта. Против создания новой корпорации выступили чиновники Минфина, а также многие дальневосточные ученые.

20 марта газета "Коммерсантъ" писала, что корпорация развития Сибири и Дальнего Востока получит доли в государственных компаниях на сумму в 500 миллиардов рублей. Структуре передадут доли не более 18 процентов в РЖД, алмазодобывающей "Алроса", "Интер РАО", "Ленском речном пароходстве" и ФСК. По данным издания, головной офис структуры разместят во Владивостоке.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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