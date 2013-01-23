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Во Владивостоке началось судебное слушание дела "приморских партизан"
В Приморском крае 23 января 2013 года начались судебные слушанья по уголовному делу в отношении подсудимых из Кировского района, которые известны как «приморские партизаны». На скамье подсудимых Александр КОВТУН, Вадим КОВТУН, Роман САВЧЕНКО, Максим КИРИЛЛОВ, Владимир ИЛЮТИКОВ и Алексей НИКИТИН, обвиняемые в совершении особо тяжких преступлений на территории края.
— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в бандитизме (ст. 209 УК РФ), незаконном приобретении, хранении, ношении оружия (ст. 222 УК РФ), в трех эпизодах убийства (ст. 105 УК РФ), в четырех эпизодах разбоя (ст. 162 УК РФ), похищении документов (ст. 323 УК РФ), в умышленном уничтожение чужого имущества (ст. 167 УК РФ), в трех эпизодах посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), в хищении оружия (ст. 226 УК РФ), в девяти эпизодах кражи (ст. 158 УК РФ), в угоне автотранспорта (ст. 166 УК РФ), в попытке побега из мест лишения свободы (ст. 313 УК РФ). Всего установлено около 30 эпизодов преступной деятельности банды, — сообщила старший помощник руководителя Приморского управления Следственного комитета РФ Аврора РИМСКАЯ.
По версии следствия, в 2009 году Александр Ковтун совместно с Андреем Сухорадой создали устойчивую вооруженную группу, в которую были вовлечены Вадим Ковтун, Александр Сладких, Владимир Илютиков, Александр Никитин. В распоряжении злоумышленников находился целый арсенал различного оружия, специальных средств и камуфлированных костюмов. Для хранения оружия они подготовили в лесу несколько укрытий. В процессе подготовки нападений, обвиняемые постоянно совершенствовали навыки обращения с оружием. В их распоряжении был водный и сухопутный транспорт, взятый в пользование у родственников, а также похищенный в результате нападений.
В сентябре 2009 года в районе кладбища, в окрестностях поселка Кировского, они совершили убийство четырех человек и похитили у них наркотические средства. Скрывая улики, злоумышленники сожгли автомобиль, который был ими похищен у одного из потерпевших после совершения убийства.
В феврале 2010 года на улице Давыдова во Владивостоке злоумышленники совершили вооруженное нападение на сотрудников милиции. После убийства милиционера, они похитили оружие, удостоверение и деньги. Скрыть следы преступления им помог местный житель.
Весной 2010 года злоумышленники совершили несколько дерзких краж и разбойных нападений в небольших населенных пунктах Приморского края. Похищали автомобили, деньги, охотничье оружие…
27 мая 2010 года, чтобы завладеть оружием и боеприпасами, злоумышленники совершили убийство милиционера в селе Ракитное, похитили имущество и скрылись.
С той же целью 29 мая 2010 года на трассе «Спасск-Дальний–Варфоломеевка» они совершили вооруженное нападение на сотрудников ГИБДД, после чего началась масштабная операция по их поимке с привлечением войск и бронетехники.
11 июня 2010 года местонахождение злоумышленников было установлено. Однако, не желая быть задержанными, обвиняемые оказали вооруженное сопротивление и ранили двух сотрудников милиции.
«Приморские партизаны» 11 июня 2010 года были блокированы в квартире дома на улице Тимирязево в Уссурийске. Они оказали вооруженное сопротивление. Двое покончили жизнь самоубийством, остальные были задержаны.
Расследование уголовного дела продолжалось более 2 лет. Из них почти 8 месяцев обвиняемые знакомились с материалами уголовного дела, которое насчитывает 50 томов уголовного дела и 10 томов обвинительного заключения, проведено более 100 судебных экспертиз.
Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог".
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