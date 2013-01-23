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Приморье готово к проведению международного парламентского форума
В администрации Приморского края прошло совещание по вопросам подготовки и проведения 21 сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума. Представители оргкомитета подтвердили высокую степень готовности к значимому международному мероприятию.
Напомним, 21 сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) будет работать на острове Русский с 27 по 31 января. Основной организатор – Совет Федерации РФ. Приморский край, как принимающая территория, также принимает широкий спектр мер для того, чтобы участники и гости форума жили и работали в комфортных условияй.
Мероприятия форума будут проводиться в корпусах ДВФУ. Здесь же будут проживать часть делегаций. Как доложил ректор университета Сергей Иванец, к приёму гостей всё готово. Помогать участникам форума будут 260 волонтёров, каждый из которых владеет как минимум двумя языками – английским и восточным. Работать волонтёры начнут с 25-го января.
Особое внимание уделено вопросам предоставления современной связи. Гости форума смогут пользоваться скоростным интернетом (канал 100 мегабит) и беспроводным wi-fi. Мощность базовых станций ведущих операторов сотовой связи достаточна, чтобы обеспечить потребности всех участников форума, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Приморский край, его особенности, перспективы развития и реализуемые проекты будут представлены на выставке на отдельном стенде. Информационные материалы и видеоролики подготовлены департаментом экономики Приморского края.
Делегаты АТПФ получат медицинское и бытовое обслуживание, доступ к банковским услугам. Насыщенная культурная программа поможет лучше узнать Приморский край, его историю, традиции, культуру.
Участники совещания отметили необходимость проявить гостеприимство и сделать всё, чтобы форум прошёл на самом высоком уровне. В этом организаторам поможет опыт проведения саммита АТЭС в сентябре 2012 года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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