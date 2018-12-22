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Новым главой Владивостока станет ставленник Кожемяко
Газета «Золотой Рог» еще в ноябре назвала фамилию
Во Владивостоке назначен новый исполняющий обязанности главы города. Им стал один из чиновников краевой администрации Олег Гуменюк. Газета «Золотой Рог» еще в начале ноября сообщила о переходе чиновника на работу из администрации края, где он курировал административно-хозяйственную деятельность, в мэрию. Сейчас Олег Гуменюк на этом посту он сменил Сергея Шерстюка.
Кроме того, 20 же декабря (совпадение?!), спустя два с половиной месяца после отставки Виталия ВЕРКЕЕНКО с поста мэра столицы Приморья, Дума Владивостока дала старт формированию комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы города. Именно с этого дня отсчитывается 100-дневный срок, в течение которого должен быть проведен конкурс, по итогам которого для голосования городским депутатам будет предложено несколько кандидатур.
Решение о начале формирования конкурсной комиссии, которая должна определить претендентов на пост главы Владивостока, городские депутаты приняли на последнем в уходящем году заседании. Напомним, что в этот раз срок проведения конкурса увеличен с 55 до 100 дней, что позволит комиссии более детально подойти к изучению документов, поданных претендентами.
- Федеральное законодательство предписывает провести все процедуры, связанные с избранием главы города, в течение полугода. Мы приняли это во внимание: наша главная задача - уложиться в сроки, обозначенные законодательством. С прокуратурой все вопросы в части принятия решения согласованы, - прокомментировал ситуацию председатель Думы Владивостока Андрей БРИК. По словам спикера, ориентировочный срок завершения конкурсных процедур и избрания нового градоначальника – это март или начало апреля 2019 года.
Таким образом, муниципальные депутаты решили не дожидаться принятия на краевом уровне внесенного Олегом КОЖЕМЯКО законопроекта, который дает право муниципалитетам самостоятельно определять способ избрания главы. После принятия в первом чтении в ноябре, на декабрьских заседаниях Законодательного Собрания к документу не возвращались. По словам председателя ЗС ПК Александра РОЛИКА, второе и третье чтения законопроекта состоятся в первом квартале 2019 года – после того, как свои отзывы на него предоставят муниципальные образования Приморья.
Учитывая, что после принятия законопроекта о возвращении прямых выборов парламентом Приморья и подписания его губернатором потребуется еще какое-то время на внесение поправок в уставы городов и районов, можно предположить: к моменту, когда в Устав Владивостока «вернутся» выборы мэра населением, у города уже будет глава, избранный Думой.
Добавим, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ночь после избрания на должность вновь высказался в пользу непосредственно участия жителей в определении наиболее достойного человека для руководства муниципалитетом.
- Я выступал и выступаю за прямые выборы. После того, как примет Законодательное Собрание – может быть, будет переходный период – но это неминуемо. Конечно, определять, каким путем им идти, будут муниципальные образования. Но такое право будет предоставлено законом, - пообещал Олег Кожемяко в ночь после избрания губернатором Приморья, отвечая на вопрос газеты «Золотой Рог».
Также глава региона считает, что с переводом столицы ДФО во Владивосток взаимодействие между городской и краевой властью приобретает особую значимость.
- Это и федеральное финансирование, и в краевом бюджете мы будем предусматривать соответствующие средства на столичные функции. Это нормальная практика. И работать будем вместе по улучшению жизни в городе – там очень много проблем, и мы их знаем и видим. Работы в городе непочатый край, - добавил Кожемяко.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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