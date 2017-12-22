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Избранный мэр Владивостока рассказал, как будет укреплять авторитет
Виталий Веркеенко, избранный новым главой города, поблагодарил депутатов и жителей города за оказанное доверие, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации. Мэр Владивостока рассказал о своем решении, задачах и первых шагах на новом посту.
«Для меня это непростое и крайне ответственное решение. Я никогда не стремился быть мэром. Никогда не страдал политическими амбициями или тщеславием. Но сегодня я ясно осознаю, что готов взять на себя личную ответственность за мой город, его развитие и благополучие его жителей. Благодарю депутатов и членов конкурсной комиссии за оказанное доверие, у меня нет права не оправдать его», - прокомментировал избранный мэр после заседания городской думы.
Виталий Веркеенко подчеркнул: важно, что решение депутатов было единогласным. Раз есть согласие представителей всех политических партий, значит, работа будет эффективной, добавил он.
«Я буду работать исключительно в интересах жителей города, создавать условия для высокого качества жизни, опираясь на свои жизненные принципы. Я хочу, чтобы Владивосток развивался и процветал, а его жители были не просто банально обогреты и ходили по чистым улицам, но чтобы они жили полной и счастливой жизнью. Чтобы им завидовали жители других мегаполисов. Во Владивостоке нужно не только создавать комфортную городскую среду, развивать инфраструктуру и открывать предприятия, но и реализовывать социальные и культурные проекты, наполняющие нашу жизнь новым содержанием и смыслом. Сделать это можно только вместе. Убежден в этом и рассчитываю именно на такую работу», - акцентировал мэр Владивостока.
В числе первоочередных задач Виталий Веркеенко назвал анализ работы системы управления городом и укрепление авторитета городской власти.
«Не хочу заниматься популизмом, заявляя, что все городские проблемы можно решить мгновенно. В заданной системе координат нужно сначала познакомиться с командой, структурой, деталями, проблематикой, вместе с депутатами определить цели и стратегию и затем уже создавать программу развития Владивостока. Рад, что возглавил сильную команду. Уверен, вместе мы справимся со всеми вызовами. Наша задача - перейти к стабильной системной работе. А главное – укрепить авторитет городской власти в глазах горожан. И мы будем добиваться этого не призывами и агитацией, а реальными делами и конкретными результатами. Мою команду будут уважать за порядочность, открытость, результативность, оперативность, системность, честность и профессионализм», - заявил Виталий Веркеенко.
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"Я буду работать исключительно в интересах жителей города, создавать условия для высокого качества жизни" - нужно застенографировать цитату! Время покажет, но что то не очень верится искренность сказанного. Почему бы это?!