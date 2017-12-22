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Виталий Веркеенко уверен в высокой миссии Владивостока

22 Декабря 2017, 10:07 | Владивосток

Миссия Владивостока - стать центром международного экономического и культурного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом глава города Виталий Веркеенко заявил на консульском приеме во Владивостоке, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации.

Ежегодное собрание дипломатического корпуса во Владивостоке – очень важная традиция для города, который является второй консульской столицей России, отметил Виталий Веркеенко, приветствуя гостей.

«Во Владивостоке работают 7 генеральных консульств иностранных государств: дипломатические представительства КНР, Японии, Республики Корея, КНДР, США, Индии и Вьетнама, канцелярия посольства Киргизии в России, а также 16 почетных консулов других государств, в том числе и европейских. Ни один другой город России, кроме столиц, не может похвастаться таким вниманием других стран мира. Недаром название города означает «владеющий Востоком». Именно здесь формируются евразийские связи, дающие импульс к развитию международных отношений и экономической активности России со странами АТР, и мы должны по максимуму использовать это преимущество», - подчеркнул глава города.

Важно укреплять международные связи Владивостока, в том числе через крупные совместные проекты, такие как российско-японский проект по улучшению городской среды. Его реализация станет воплощением нового этапа отношений двух стран, подчеркнул мэр.

«Восточный вектор дает Владивостоку беспрецедентные преимущества для развития. Это статус свободного порта, упрощенный визовый режим, Восточный экономический форум, собирающий здесь делегации из десятков стран мира. Во Владивостоке необходимо продолжить государственную политику по опережающему развитию Дальнего Востока. Высокая миссия Владивостока - стать центром международного экономического и культурного сотрудничества России в АТР», - заявил  глава города.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: владивосток  мэр  международное сотрудничество  Веркеенко  консульство 



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