Владивосток вступит в новый 2011-1 год с бюджетом

21 декабря Дума города Владивостока в третьем чтении приняла муниципальный правовой акт «О бюджете Владивостокского городского округа на 2011 год».

Основные параметры бюджета утверждены по доходам в сумме 11,4 млрд. рублей, по расходам - 12,1 млрд. рублей. Дефицит бюджета составит - 682,3 млн. рублей.

Заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Павел Серебряков в своем докладе подчеркнул, что «в ходе подготовки бюджета Владивостока на 2011 год депутаты строили работу на основе публичности, и максимальной принципиальности в плане изучения всех обоснований администрации города в защите предоставленного проекта бюджета города». При работе над проектом бюджета были внесены поправки, предусматривающих увеличение расходов до 100 млн. рублей на приобретение снегоуборочной и дорожной техники; на 35 млн. рублей на приобретение квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.