Во Владивостоке проходит II Тихоокеанский международный форум проблем регионального развития

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября, ZRPRESS.

Основной темой, обсуждаемой на настоящем форуме с 22 по 23 ноября, является формирование страхового рынка в концепции повышения качества жизни на Дальнем Востоке России. Участие в дискуссии принимают ученые, представители страхового, банковского, бизнес-сообществ России и других стран, а также докторанты, аспиранты, магистранты, молодые ученые и студенты ШЭМ ДВФУ.

Первый день работы форума проходит в формате диспут-клубов по проблемам формирования, становления и потенциала рынка страхования жизни в России и Дальневосточном регионе как условия роста качества жизни на Дальнем Востоке России, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Пленарное заседание форума докладом «Российский Дальний Восток в концепции реализации стратегических инициатив по формированию новой Тихоокеанской экономической политики России» открыл директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ Виктор Белкин:

— Говоря о стратегии развития Тихоокеанской России, нужно начинать не с экономики, а с геополитики, — уверен Виктор Григорьевич. — АТР – наиболее активно развивающаяся часть мирового сообщества, и центр деловой активности уже сместился сюда. Кто опоздает в тяготении к этому центру — тот проиграет. Хорошо, что в нашей стране уже сложилось понимание того, что нужно заниматься Азиатско-Тихоокеанским регионом и Россией в АТР. Одна из основных проблем состоит в том, что страны и народы в АТР очень разнообразны ментально. В целом, в АТР превалируют отношения двусторонние, и такой многосторонний союз, как в Европе, здесь вряд ли может появиться, — резюмировал профессор.

Также в пленарной части форума свои работы представили профессор МГИМО (Москва) Рустем Юлдашев («Актуальные проблемы формирования рынка страхования жизни в России») и профессор ШЭМ ДВФУ Владимир Останин («Страховая защита как атрибутивная составляющая показателя качества жизни»).

Во второй день работа форума будет проходить по нескольким секциям, в рамках которых участники обсудят проблемы теории и практики регулирования страхового рынка в Дальневосточном регионе, управление качеством жизни на периферийных территориях, качества жизни на Дальнем Востоке России. Кроме того, во второй день форума будут оглашены итоги конкурса лучших докладов и тезисов молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов, участвующих в заочном туре.

Мероприятие завершит экскурсия для гостей и участников форума по территории нового кампуса Федерального университета на Русском острове.

Фото с сайта ДВФУ.