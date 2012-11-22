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Учителям и воспитателям Владивостока дадут жилье
Первым этапом стали дополнительные выплаты из городского бюджета молодым специалистам в размере 10 тысяч рублей ежемесячно плюс к зарплате. Вторым этапом, по поручению главы Владивостока Игоря Пушкарёва, станет предоставление молодым учителям и воспитателям детских садов муниципального жилья, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
В городскую собственность возвращено общежитие «Дальзавода» на ул. Нестерова, 5. Мэр принял решение здание отремонтировать, чтобы жилье в нем бесплатно предоставлять молодым специалистам, устраивающимся на работу в детские сады и школы Владивостока.
Сегодня в двухэтажном здании общежития полным ходом идут ремонтные работы. Строители уже полностью закончили восстановление кровли и фасада. Почти полностью завершены работы по благоустройству территории: уложен асфальт, установлены новые бордюры.
«Когда приступили к ремонту здания, фасад был полуразрушен, комнаты находились в ужасном состоянии, - рассказала представитель управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Зинаида Повалюхина. - Восстанавливать пришлось буквально всё».
На обоих этажах в комнатах уже перестелены полы, стены обшиты гипсокартоном, старые деревянные окна заменены на новые пластиковые. Завершается ремонт системы электроснабжения. Рабочим осталось переоборудовать душевые комнаты, туалеты и кухонные блоки.
«Общежитие будет хорошим подспорьем в решении кадровой проблемы и в привлечении молодых специалистов в систему образования Владивостока, - подчеркнула заместитель главы администрации города Наталья Мальцева. - Кроме того, сегодня молодые педагоги получают у нас вполне достойную заработную плату. Все эти меры позволят привлечь выпускников педагогических вузов и колледжей, талантливых активных ребят, в наши школы и детские сады».
Новое общежитие примет своих первых жителей уже в первом квартале 2013 года.
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