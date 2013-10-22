Система государственного управления стремится к мобильности и рассчитывает на активность граждан

На прошлой неделе во Владивостоке высадился целый десант чиновников Министерства экономического развития РФ во главе со статс-секретарем - заместителем министра Олегом ФОМИЧЕВЫМ. Для обсуждения вопросов совершенствования государственного управления были приглашены представители органов власти дальневосточных субъектов Федерации.

Указ Президента РФ № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» из пакета майских указов, подписанных им при вступлении в должность в 2012 году, - один из самых сложных для реализации, поскольку он предполагает коренное переформатирование взаимоотношений власти и населения. С точки зрения предоставления госуслуг – все должно уйти в «технологии», четкие алгоритмы должны максимально исключить излишний бюрократический фактор. При этом, с точки зрения принятия решений, законодательной деятельности именно публичный, человеческий фактор должен стать гарантом эффективности государственного управления. И то, и другое ложится на сложившиеся стереотипы поведения граждан.

Тем не менее задачи поставлены конкретно: к 2018 году 90% населения должно быть удовлетворено качеством предоставления государственных услуг, не менее 70% граждан должны получить гарантированную возможность общаться с властью через Интернет. Сама же власть обязана принять за правило режим максимальной открытости, обеспечивая легкий доступ к открытым данным о своей деятельности. При этом ей предписано максимально вовлекать население в обсуждение принципиальных управленческих вопросов и законодательных инициатив.

Решить эти задачи предлагается через создание в регионах многофункциональных центров, которые должны предоставить гражданину возможность получить все госуслуги в «одном окне»: сдал документы и в положенный срок получил необходимое решение своих проблем. Повысить удовлетворенность населения качеством работы органов власти, а заодно и снизить коррупционные возможности для чиновников должно развитие госуслуг через сеть Интернет.

Насколько федеральной и региональной власти удалось продвинуться в этих вопросах и как смотрится на этом фоне Приморский край, рассказал в эксклюзивном интервью «ЗР» статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев.

- Олег Владиславович, насколько, на Ваш взгляд, граждане сегодня готовы участвовать в совершенствовании системы госуправления? Им понятен предлагаемый новый формат общения?

- Сейчас идет широкомасштабная отладка новых механизмов взаимодействия граждан и государства, и население все больше вовлекается в этот процесс. Большая часть граждан до последнего времени, действительно, не имела привычки получать услуги через Интернет, но, как говорят, к хорошему быстро привыкают. Чтобы получение госуслуг в электронном виде стало повседневностью, должно реализоваться два условия: первое – необходимо создать действительно качественные электронные услуги, чтобы граждане не разочаровывались, заходя на сайт и кликая кнопку «получить услугу», - все должно работать как часы. Второе - это умение самого гражданина на базовом уровне общаться с компьютером. Информатизация страны идет гигантскими темпами, сегодня Интернет есть уже в большинстве семей – число пользователей растет стремительно, и задача государства - обеспечить такое качество электронных услуг, чтобы это было несложно, дружественно по отношению к человеку, чтобы не только молодые и продвинутые могли их получить, но и люди старшего возраста.

- У Дальнего Востока своя специфика: у нас огромные расстояния, небольшое население и далеко не везде есть Интернет, тем более быстрый…

- Вы недооцениваете ДФО. Округ - один из самых активных с точки зрения получения электронных услуг. Дальневосточники - весьма деятельные участники обсуждения общероссийских проблем на портале «российская общественная инициатива». Он создан для того, чтобы каждый гражданин Российской Федерации мог подать петицию федеральному правительству о необходимости изменения законодательства, принятия тех или иных решений. На портале собираются голоса, если их набралось 100 тысяч, то эта инициатива поступает на рассмотрение правительства, и оно обязано реагировать на мнение граждан. Так вот жители Приморского края и ДФО в целом - голосуют очень активно, значительно активнее других округов. Чем это объяснить? Может быть, электронные услуги и взаимодействие через интернет позволяет дальневосточникам чувствовать себя более связанными с остальной страной, включенными в политическую и экономическую жизнь, - расстояние как бы схлопывается. Интернетизация, электронные услуги в Приморье развиваются быстрее, чем в других регионах. Это факт.

- Портал госуслуг в Интернете может заменить многофункциональные центры. Мне туда можно не ходить?

- Нет, как бы мы ни стремились завести в Интернет максимальное количество госуслуг, далеко не все можно получить в таком формате. Есть целый ряд услуг, которые требуют идентификации человека при принятии документов. Частично со временем эту проблему можно решить через усиленную электронную подпись, но все равно останутся документы, которые не будут переведены в электронный вид, какие-то архивы к примеру. Потом: всегда будет категория граждан, которая по-прежнему не будет получать услуги в электронном виде. Для них МФЦ останется единственным удобным и надежным местом получения услуг. Другое дело, что каждый МФЦ сам должен быть максимально информатизирован, его взаимодействие с федеральными органами власти, прием и передача информации должны происходить к электронном виде. Это максимально сократит сроки движения документов, а значит и время решения проблем заявителей.

- Как Вы оцениваете работу по созданию многофункциональных центров в ДФО, Приморском крае? Мы отстаем в этом от других регионов?

- Приморский край больший акцент в последнее время делал на развитие электронных услуг и в этом смог хорошо продвинуться. Реально действующий МФЦ в крае пока один, но до конца года должно быть открыто еще семь. Динамика хорошая, и мы уверены, что до конца 2015 года здесь будет сформирована сеть многофункциональных центров, отвечающая принятым стандартам. Мы видим заинтересованность в этом губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

- Насколько, на Ваш взгляд, Приморье продвинулось в построении системы открытия информации для граждан?

- Вы затронули очень важный блок вопросов. Открытость можно рассматривать в нескольких аспектах. Если в узком смысле - размещение открытых данных, - то тут в ДФО лидер Амурская область. Если говорить о вовлечении граждан в процесс принятия решений, региональных законов, то Приморье - активный участник пилотного проекта по внедрению механизма оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

- Олег Владиславович, давайте конкретизируем понятия. Открытые данные – это что и для чего они могут использоваться гражданами?

- Это данные, которые накапливаются в рамках деятельности органов исполнительной власти и вывешиваются в Интернете не виде картинки или doc-файлов, а в формате машиночитаемого набора данных, которые любая информационная система, приложение для компьютеров или смарт-устройств, может просто забирать с сайта госвласти, обрабатывать его и формировать общественно полезные данные.

Стандартный пример – карта криминогенной активности, которая может быть построена на основе статистики полиции по количеству преступлений в определенном районе. Это работает во многих городах мира. Самые простые наборы данных – это, к примеру, адреса всех поликлиник, которые информационная система может наложить на карту, и гражданин увидит, где находится ближайшая из них. Такие вещи нужно обязательно развивать, они облегчают жизнь граждан, позволяют получать дополнительную информацию в понятном виде.

- Работают ли механизмы вовлечения граждан в процесс принятия решений – не формально, а на деле? Удалось ли Приморью, регионам ДФО включить институт оценки регулирующего воздействия в постоянную практику работы региональных органов власти и бизнес-сообщества?

- Я говорил об активности приморцев при обсуждении вопросов на сайте «Российской общественной инициативы». Эта система работает на федеральном уровне, но до конца года к ней должны подключиться регионы и муниципалитеты. Это значит, что кроме петиций «федеральных» - предполагающих решение вопросов, актуальных для всей страны, - появится возможность подавать петиции, направленные на решение проблем конкретного региона или муниципалитета. И они должны обрабатываться по той же процедуре, как это делается на федеральном уровне, только количество голосов должно быть другое, привязанное к количеству населения. 100 тыс. отдельному региону сложно собрать.

Для обсуждения проектов разрабатываемых на федеральном уровне нормативно-правовых актов создан портал regulation.gov.ru. Аналогичные сайты должны быть созданы и на уровне регионов. На них должны вывешиваться проекты региональных законодательных актов. Граждане о новациях, которые влияют на их жизнь, на предпринимательскую деятельность, должны узнавать не после того, как они уже приняты и опубликованы. Человек должен видеть проект закона, иметь возможность высказать свое мнение о том, как он может повлиять на реальную жизнь, и органы власти должны учитывать эти мнения при принятии решений. В Приморье, Хабаровском крае, на Сахалине уже часть законодательных актов разрабатывается в таком режиме, и это повышает качество нормотворчества.

На федеральном уровне уже три года действует оценка регулирующего воздействия (ОРВ), позволяющая на основе публичных консультаций и экономической оценки еще на стадии разработки проекта акта выявить и исключить положения, вводящие избыточные требования, барьеры, издержки для предпринимателей. ОРВ хорошо себя зарекомендовала и позволила предотвратить целый ряд непродуманных решений. С января следующего года ОРВ будет работать во всех регионах в обязательном порядке.

- Минэкономики выступило инициатором проведения во Владивостоке межрегионального совещания с представителями органов региональной власти. Стоит задача глубже понять ход реализации Указа, посоветоваться с регионами, познакомить с новыми технологиями в системе госуправления?

- Нам важно получить обратную связь от регионов, увидеть проблемы глазами специалистов, которые ближе к населению и реально создают новую систему взаимодействия с гражданами. Указ президента диктует жесткие сроки, поэтому все необходимые для его реализации решения на федеральном уровне принимаются достаточно быстро, у министерства и регионов должно быть единое понимание того, как действовать. Это совместная работа.

Ларина ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.