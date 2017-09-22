Новая Дума Владивостока провела первое заседание

Избранные 10 сентября депутаты Думы Владивостока пятого созыва собрались на первое заседание, на котором распределили руководящие посты и определили персональный состав пяти профильных комитетов. Сенсаций не произошло: претенденты на ключевые должности были согласованы заранее, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В соответствии с регламентом первое заседание открыл старейший по возрасту депутат, коммунист Геннадий КУЛИКОВ.

С напутственными словами в адрес депутатов Думы Владивостока выступили губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК, и.о. главы Владивостока Константин МЕЖОНОВ. В своих выступлениях они сделали акцент на том, что новый созыв Думы должен будет решить важнейшие вопросы - избрание главы Владивостока на конкурсной основе, утверждение нового Генплана столицы края, принятие бюджета.

После церемониальной части парламентарии перешли к решению кадровых вопросов. На пост председателя Думы, как и ожидалось, были выдвинуты Андрей БРИК от Единой России, а также Геннадий Куликов от КПРФ. По итогам тайного голосования спикером Думы Владивостока был избран Андрей Брик, поддержанный 22 депутатами. Коммунист Куликов был поддержан семью депутатами, хотя фракция КПРФ находилась в зале в полном составе из девяти человек.

Посты двух заместителей председателя Думы Владивостока заняли спикер прошлого созыва Елена НОВИЦКАЯ и несостоявшийся спикер этого Геннадий Куликов.

Комитет Думы по бюджету, налогам и финансам вновь возглавил единоросс Владимир ИСАКОВ. Его коллега по фракции Роза ЧЕМЕРИС стала председателем комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Социальным комитетом будет руководить Людмила ТАРАН. Комитет по городскому хозяйству возглавила Наталья ВОЙНОВСКАЯ.

Главой комитета по экономической политике избрали представителя ЛДПР Василья ВАСИЛЬЕВА.

Стоит отметить, что пятеро из 35 депутатов, то есть седьмая часть депутатского корпуса, на первом заседании новой Думы отсутствовали.

Комментируя газете "Золотой Рог" перспективы взаимодействия новой Думы и "старой" администрации, Андрей Брик заверил, что депутатский корпус точно не будет оппонентом мэрии.

- Действующая администрация Владивостока заряжена на решение текущих важных проблем. Это дороги, тротуары, комфортная среда, ремонт придомовых терииторий и домов, школ и детских садов. Это развитие социальной сферы. С нашей стороны будет конструктив, взаимопонимание и разумный энтузиазм, - пообещал Брик.