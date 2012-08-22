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25 августа будут известны имена кандидатов в думу Владивостока от «Единой России»
В предстоящую субботу пройдет конференция регионального отделения партии власти, на которой станут известны имена партийцев – кандидатов в думу краевого центра по партспискам и, скорее всего, имена тех, кому партия разрешит баллотироваться по одномандатным округам.
Однако перед этим участникам конференции предстоит как-то уразуметь, проанализировать и скомпоновать в программу «Комфортный город» все то, что было обнародовано участниками городского референдума, партийных праймериз и партийной школы, которая еще имеет название открытой дискуссии «Владивосток после саммита».
Тенденция советоваться, точнее, прислушиваться, еще точнее, дать высказаться людям, ранее не имевшим возможности не просто попасть во власть, но и быть просто элементарно услышанными, ворвалась в приморскую политическую жизнь вихрем во многом благодаря стратегии губернатора Приморья. Вихрь, правда, был спущен сверху – идея открытого правительства родилась после тяжелых для власти выборов в декабре и марте, и в стране даже есть целый министр по связям с открытым правительством Михаил АБЫЗОВ. И понятно, приморские в своей открытости не одиноки: такой процесс идет по всей стране. В скобках замечу, согласно индексу открытости правительства регионов России, весной этого года Приморский край занимал 81 место среди 82-х субъектов федерации страны, опережая только Чукотский автономный округ (http://eregion.ru/opengov). Самой открытой тогда считалась администрация Ульяновской области, за которой шла Москва. Но это было весной.
Что войдет в программу
И вот шаг к открытости сделало Приморье. Отклик на предложение поуправлять регионом был большим и благодарным. Свидетельством этому - немалое участие владивостокцев в референдуме и в последние пару недель в партийной школе «Единой России», суть которой с идеей референдума схожа: собрать предложения горожан по совершенствованию жизни Владивостока во всех ее аспектах. Участники партийной школы были разделены на четыре группы, каждая занималась разработкой проектов по созданию комфортной городской среды в различных сферах. В числе участников – действующие депутаты думы Владивостока, общественные деятели, предприниматели, горожане, ранее не замеченные в околополитических кругах.
Одно из последних заседаний партшколы было посвящено теме «Дети в комфортном городе». Участники проверили свои идеи на публике – от создания сайта по всем аспектам дошкольного образования до обучения детей c применением технологий 4D, как это происходит в музее человеческого тела в Нидерландах или в технологическом музее в Лондоне. Слушатели школы познакомились с инновационными решениями по созданию комфортной городской среды, которые представили ученые ДВФУ на презентации «Инновации для комфортного города». Послушали эксперта в области политики Михаила ВИНОГРАДОВА.
Ранее участники открытой дискуссии высказывали возможные пути решения проблем ЖКХ – идея объединения горожан по принципу «жильцы-двор-дом-район» поддержана главой города Игорем ПУШКАРЕВЫМ; развития туризма в краевом центре; малого и среднего бизнеса; модернизации культурной среды; благоустройства за счет жителей и самими жителями города – для этого, как предлагает участник партшколы Станислав ПРИМАЧЕНКО, надо отдать горожанам землю.
Словом, мы перестаем говорить с властью на принципиально разных языках. Обнаруживается, что взаимное понимание возможно. Часть предложений может попасть в программу «Единой России» «Комфортный город», с которой партия собралась идти на выборы в думу краевого центра.
- Лично я рассматриваю все идеи с трех сторон: сложность, невозможность, социальная значимость. В программу должны войти те предложения, выполнение которых не требует изменения федерального законодательства, иначе мы увязнем в законопеределке и ничего не сделаем. А также идеи, под которые найдется реальный инвестор; те, осуществить которые может сама партия; наконец, реальные проекты, которые объективно необходимы, но над которыми придется работать длительное время, - говорит исполняющая обязанности руководителя Приморского отделения «Единой России» Людмила ТАЛАБАЕВА.
Времени же у программы «Комфортный город» будет всего пять лет, один (следующий) депутатский созыв.
В целом тенденция прислушиваться к предложениям горожан показывает, что сама муниципальная власть слишком занята текущими проблемами и о стратегии развития города думает не в первую очередь. То есть она стратегии создает в виде целей, оформляет их в документах, но в рамках существующих возможностей. Иными словами, ее мечты слишком приземлены и утилитарны. Участники открытой дискуссии мечтают более свободно.
В списке будут новые имена
Кроме формирования программы «Комфортный город», - она станет «флагом», с которым региональное отделение «Единой России» пойдет на выборы в думу Владивостока, - формируются списки кандидатов от партии. По словам Людмилы Талабаевой, региональное отделение «закроет» своими людьми все партийные округа, также единороссы будут баллотироваться на каждом одномандатном округе.
- Я думаю, что списочный состав членов партии на выборах будет обновлен процентов на 60, - говорит Людмила Заумовна. – В список войдут и участники референдума, подтвердившие свое лидерство на праймериз, и просто яркие «звездочки», открывшиеся нам во время публичных мероприятий, что шли во Владивостоке все лето. Кстати, в нашем партсписке будут и беспартийные горожане. Мы также определим претендентов на одномандатные округа, которые смогут рассчитывать на партийную поддержку в ходе предвыборной кампании.
Предвыборный список единороссов впервые будет оглашен на политсовете регионального отделения партии в предстоящую пятницу, а в субботу утвержден на партийной конференции.
Ольга ВЛАДИМИРОВА, «Золотой Рог».
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