Виктор Ишаев: Перенести столицу во Владивосток - это не реально

В пресс-центре российского агентства международной информации РИА Новости состоялась пресс-конференция министра РФ по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.

В ходе пресс-конференции Виктор Ишаев оценил готовность к проведению саммита АТЭС во Владивостоке в 101%, при этом он считает, что Россия может провести форум не хуже и даже лучше, чем это делали другие страны региона.

Саммит стран АТЭС 8-9 сентября 2012 года впервые пройдет в России, во Владивостоке. Общий объем инвестиций на подготовку к саммиту составит около 600 миллиардов рублей, к саммиту строится более 50 объектов, реконструируются коммунальные сети.

"То, что будет предоставлено участникам саммита, я вам скажу, это будет абсолютно не хуже, а может быть, и лучше, чем в других странах (где проводился саммит АТЭС). Поэтому думаю, что Россия с этой задачей (проведения саммита) справится и справится достойно. Для проведения саммита готовность - 101%", - отметил Виктор Ишаев.

Он подчеркнул, что в тех странах, где ранее проводился форум, к нему не было подготовки, сопоставимой по масштабам с подготовкой к саммиту во Владивостоке. Он назвал "смелым" решение провести саммит во Владивостоке, а не в каком-нибудь другом городе России.

По его словам, вся необходимая инфраструктура во Владивостоке готова и находится в рабочем состоянии.

"Работа проведена колоссальная. Подготовка серьезнейшая. А организационные вопросы - я думаю, что есть компании, которые проводили мероприятия в Санкт-Петербурге (на Петербургском международном экономическом форуме), они будут заниматься организационной частью и здесь, поэтому все будет нормально", - сказал министр.

Виктор Ишаев скептически отозвался о предложении перенести экономическую столицу на Дальний Восток, выдвинутую авторами аналитического доклада "К Великому океану, или новая глобализация России" Сергеем Карагановым и Олегом Барабановым.

Доклад "К Великому океану, или новая глобализация России" был подготовлен к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке и представлен в июле 2012 года в агентстве РИА Новости председателем президиума совета по внешней и оборонной политике, главой международного дискуссионного клуба "Валдай" Сергеем Карагановым, и профессором МГИМО Олегом Барабановым. В докладе, в частности, предлагалась "концепция океанской столицы". Презентовавший доклад Олег Барабанов назвал Владивосток наиболее подходящим для создания там экономической столицы.

"Я вам могу сказать, что этого однозначно не будет в ближайшее время. Перенести во Владивосток - это не реально. Как мы будем связываться (с остальной страной)? Это нереально, для этого нужны даже не годы, а столетия", - сказал Виктор Ишаев

Он признал, что многие страны идут на разделение административной и экономической столицы и находят это оправданным, однако подчеркнул, что переносу экономической столицы во Владивосток препятствуют огромные расстояния, которых, в отличие от России, нет в других странах с подобным опытом.

«Золотой Рог».