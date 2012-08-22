Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Виктор Ишаев: Перенести столицу во Владивосток - это не реально
В пресс-центре российского агентства международной информации РИА Новости состоялась пресс-конференция министра РФ по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.
В ходе пресс-конференции Виктор Ишаев оценил готовность к проведению саммита АТЭС во Владивостоке в 101%, при этом он считает, что Россия может провести форум не хуже и даже лучше, чем это делали другие страны региона.
Саммит стран АТЭС 8-9 сентября 2012 года впервые пройдет в России, во Владивостоке. Общий объем инвестиций на подготовку к саммиту составит около 600 миллиардов рублей, к саммиту строится более 50 объектов, реконструируются коммунальные сети.
"То, что будет предоставлено участникам саммита, я вам скажу, это будет абсолютно не хуже, а может быть, и лучше, чем в других странах (где проводился саммит АТЭС). Поэтому думаю, что Россия с этой задачей (проведения саммита) справится и справится достойно. Для проведения саммита готовность - 101%", - отметил Виктор Ишаев.
Он подчеркнул, что в тех странах, где ранее проводился форум, к нему не было подготовки, сопоставимой по масштабам с подготовкой к саммиту во Владивостоке. Он назвал "смелым" решение провести саммит во Владивостоке, а не в каком-нибудь другом городе России.
По его словам, вся необходимая инфраструктура во Владивостоке готова и находится в рабочем состоянии.
"Работа проведена колоссальная. Подготовка серьезнейшая. А организационные вопросы - я думаю, что есть компании, которые проводили мероприятия в Санкт-Петербурге (на Петербургском международном экономическом форуме), они будут заниматься организационной частью и здесь, поэтому все будет нормально", - сказал министр.
Виктор Ишаев скептически отозвался о предложении перенести экономическую столицу на Дальний Восток, выдвинутую авторами аналитического доклада "К Великому океану, или новая глобализация России" Сергеем Карагановым и Олегом Барабановым.
Доклад "К Великому океану, или новая глобализация России" был подготовлен к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке и представлен в июле 2012 года в агентстве РИА Новости председателем президиума совета по внешней и оборонной политике, главой международного дискуссионного клуба "Валдай" Сергеем Карагановым, и профессором МГИМО Олегом Барабановым. В докладе, в частности, предлагалась "концепция океанской столицы". Презентовавший доклад Олег Барабанов назвал Владивосток наиболее подходящим для создания там экономической столицы.
"Я вам могу сказать, что этого однозначно не будет в ближайшее время. Перенести во Владивосток - это не реально. Как мы будем связываться (с остальной страной)? Это нереально, для этого нужны даже не годы, а столетия", - сказал Виктор Ишаев
Он признал, что многие страны идут на разделение административной и экономической столицы и находят это оправданным, однако подчеркнул, что переносу экономической столицы во Владивосток препятствуют огромные расстояния, которых, в отличие от России, нет в других странах с подобным опытом.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Бали принимает эстафету у Владивостока
- Игорь Шувалов предупреждал строителей объектов АТЭС – ждите прокуроров!
- Владимир Миклушевский недоволен работой дорожного департамента Приморья
- Владелец ДВМП потерял место в Деловом консультативном совете форума АТЭС
- Жители Приморского края не заметили миллиардов саммита АТЭС во Владивостоке
- Построенные объекты саммита АТЭС во Владивостоке передаются в оперативное управление
- Во Владивостоке в АТПФ впервые приняла участие делегация Республики Афганистан
- Во Владивостоке Валентина Матвиенко озвучила стратегическую задачу для России
- Миллиарды со строек саммита во Владивостоке никто не воровал
- Медведев потребовал 1 февраля ввести в эксплуатацию объекты ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
Новости раздела
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо