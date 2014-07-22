Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Развалины дома во Владивостоке украинцы выдают за Луганск и Донецк
Фотографию трехлетней давности, сделанную в столице Приморья, спецслужбы Украины используют в своих целях
На ряде украинских сайтов, в том числе и в социальных сетях появились снимки из разрушенного, вроде как, украинскими войсками Луганска (в некоторых версиях это фото из Донецка). И в самом деле - обрушенная стена дома мало чем отличается от других ужасающих картинок из осажденных силовиками украинских городов. Снимок интересен тем, что на стене одной из разрушенных квартир видны фотографии российского президента и премьера. Фотографии, как правило, сопровождаются комментариями, что, дескать, правильно украинская армия бомбит мирные города, поскольку там все как один предатели и московские наймиты.
Некоторые наблюдательные жители Владивостока, которым на глаза попалась сия фотография, испытали эффект дежавю. Картинка явно им что-то напоминала. И надо же ларчик открылся достаточно просто – на "фото из разрушенного Луганска/Донецка" «обнаружился» дом на улице Посьетской, 28, что во Владивостоке. Дом этот стал широко известен тем, что летом 2011 года у него рухнула часть стены, обнажив содержимое некоторых комнат и в том числе домашнего кабинета одного из известных жителей города, который повесил на стене портреты двух российских лидеров.
После обрушения дома на ул. Посьетской, 28 ситуацию под свой контроль взял мэр Владивостока и спустя какое-то время здание оперативно отремонтировали. Ситуация, конечно, была, как говорится, из ряда вон, но это все-таки не война и далеко не Украина.
И вот спустя несколько лет фотография печально известного строения пришлась как нельзя кстати украинским спецслужбам. Поэтому всем, кому попался на глаза данный снимок, напоминаем: это Владивосток. К стыду наших властей, конечно. Но это наши проблемы, а никак не гражданская война в братской стране.
Фото с сайта Vl.Ru.
Новости тематики
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Глава Приморья прокомментировал демарш Игоря Пушкарева
- Незаконную стройку гостиницы в центре Владивостока намерены запретить
- Президент Республики Корея примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Дело Пушкарева попало в топ коррупционных скандалов
- Скончался первый председатель Думы Владивостока
Новости раздела
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
По сравнению с распятым мальчиком это мелочи.