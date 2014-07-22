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Развалины дома во Владивостоке украинцы выдают за Луганск и Донецк

22 Июля 2014, 15:05 | Владивосток

Фотографию трехлетней давности, сделанную в столице Приморья, спецслужбы Украины используют в своих целях

На ряде украинских сайтов, в том числе и в социальных сетях появились снимки из разрушенного, вроде как, украинскими войсками Луганска (в некоторых версиях это фото из Донецка). И в самом деле - обрушенная стена дома мало чем отличается от других ужасающих картинок из осажденных силовиками украинских городов. Снимок интересен тем, что на стене одной из разрушенных квартир видны фотографии российского президента и премьера. Фотографии, как правило, сопровождаются комментариями, что, дескать, правильно украинская армия бомбит мирные города, поскольку там все как один предатели и московские наймиты.

Некоторые наблюдательные жители Владивостока, которым на глаза попалась сия фотография, испытали эффект дежавю. Картинка явно им что-то напоминала. И надо же ларчик открылся достаточно просто – на "фото из разрушенного Луганска/Донецка" «обнаружился» дом на улице Посьетской, 28, что во Владивостоке. Дом этот стал широко известен тем, что летом 2011 года у него рухнула часть стены, обнажив содержимое некоторых комнат и в том числе домашнего кабинета одного из известных жителей города, который повесил на стене портреты двух российских лидеров.

После обрушения дома на ул. Посьетской, 28 ситуацию под свой контроль взял мэр Владивостока и спустя какое-то время здание оперативно отремонтировали. Ситуация, конечно, была, как говорится, из ряда вон, но это все-таки не война и далеко не Украина.

И вот спустя несколько лет фотография печально известного строения пришлась как нельзя кстати украинским спецслужбам. Поэтому всем, кому попался на глаза данный снимок, напоминаем: это Владивосток. К стыду наших властей, конечно. Но это наши проблемы, а никак не гражданская война в братской стране.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото с сайта Vl.Ru.

Автор: Соб. инф.
Теги: владивосток  Украина  жилье 
     



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Комментарии

  • Псевдоним15:48, 22.07.2014#

    По сравнению с распятым мальчиком это мелочи.

  • степа15:56, 22.07.2014#

    А где эти фоты можно посмотреть на украинских сайтах, а то как то ролучается не фонтан уподобляться им

  • 116:16, 22.07.2014#

    https://www. facebook. com/photo. php?fbid=725669854147309&set=a. 124358600945107. 11702. 100001129047884&type=1&theater

  • Псевдоним16:56, 22.07.2014#

    ЭТО ФОТО ДОМА, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ЧУТЬ ВЫШЕ УЛИЦЫ ПЕРВОЙ МОРСКОЙ. ЭТО ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, НИЖЕ НАХОДИТСЯ ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УФАС И Т. Д. КРАЙ ДОМА РУХНУЛ НА ГЛАЗАХ У ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ.

  • Псевдоним22:11, 23.07.2014#

    facebook очень украинский сайт. . . мало ли что в соцсетях постят. . в Росии подобные вбросы на уровне национальных телеканалов

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