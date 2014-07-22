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В думе Владивостока спорят о том, что такое "хорошо" и что такое "плохо"

22 Июля 2014, 12:17 | Владивосток

Резонансный проект «кодекса этики» для депутатов Думы Владивостока, который в начале года разработал депутат Михаил ВЕСЕЛОВ, на днях подвергся принципиальному редактированию.

Некоторые коллеги депутата решили, что документ запрещает им слишком многое и может стать инструментом давления на оппозицию. Впрочем, немало замечаний к документу и у юристов, которые увидели в нем противоречия действующим законам.

Изначально предполагалось, что некий этический кодекс будет действовать как в стенах гордумы, так и за ее пределами, а тех депутатов, кто не пожелает извиниться за нарушения этических норм, можно будет лишать слова на заседании.

При этом автор проекта, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности городской думы Михаил Веселов сразу сказал, что не питает иллюзий по поводу того, что проект Положения о депутатской этике будет сразу принят всеми «на ура». Спустя несколько месяцев эти ожидания подтвердились: из документа - если он вообще будет принят – изымут принципиальные моменты, касающиеся санкций за нарушение этики.

Это стало ясно после того, как на неделе профильный комитет вернулся к рассмотрению вопроса об этике. Первым делом депутаты выслушали замечания от правового отдела думы, который выявил в «кодексе этики» ряд противоречий федеральным законам и регламенту Думы Владивостока в целом.

В первую очередь это касается требований к публичным выступлениям депутатов, в том числе на заседаниях – порядок выступлений уже регулируется думским регламентом. Кроме того, закон запрещает принуждать кого-либо к публичным извинениям за свои высказывания (это предусмотрено в «кодексе этики». - Прим. автора), вводить ограничения на разглашение информации.

Свои поправки к проекту Веселова подготовили и двое депутатов – Андрей ГАЛИЦКИХ из КПРФ и Дмитрий ПОТАШЕВ из «Единой России». Однако лично озвучить их пришел только коммунист. Галицких предложил исключить из Положения об этике пункт о том, что депутат должен воздерживаться от компрометирующих его действий – по мнению депутата, это понятие может трактоваться слишком вольно. Аналогично коммунист, известный своими бурными речами на заседаниях, предлагает поступить и с разделом, где говорится об этике публичных выступлений.

- МПА очень нужен, но если депутаты поступают некорректно, оскорбляют других депутатов, то эти вопросы должны решаться в суде, - отметил Галицких.

Что касается состава комиссии по депутатской этике, создание которой предусмотрено документом, то в нее, по мнению Галицких, должно входить не менее одного представителя от каждой фракции, представленной в думе. При этом, по версии оппозиционера, комиссия не должна давать оценку высказываниям депутатов, что фактически лишает смысла ее создание и работу.

В целом же, в случае принятия поправок из «кодекса этики» получится документ, фактически дублирующий положения думского регламента и абсолютно ни к чему не обязывающий депутатов. Впрочем, автор «кодекса этики» настроен достаточно оптимистично.

- Мы в третий раз возвращаемся к вопросу о депутатской этике. Уверен, что не в последний. Вопрос достаточно щепетильный, а предела совершенству в части содержания документа нет, - подвел итог обсуждения Михаил Веселов.

Как стало известно, вернуться к дискуссии на тему, что такое хорошо и что такое плохо, члены комитета по местному самоуправлению намерены уже на этой неделе. Подготовленные юристами и депутатами поправки будут сведены в единую таблицу, а депутаты примут решение по каждой статье. А окончательный вариант «кодекса этики» может быть принят уже в июле. В этом случае депутаты смогут поразмышлять над своим поведением во время думских каникул…

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: Дума Владивостока 



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