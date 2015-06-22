www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Свободный порт Владивостока станет гибким механизмом для инвестирования в ДФО

22 Июня 2015, 11:53 | Владивосток

Свободный порт Владивостока станет гибким механизмом для инвестирования в российский Дальний Восток, заметил Президент РФ Владимир Путин на заседании ПМЭФ и сообщил о работе над приморским порто-франко. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Правительство уже подготовило законопроект о создании Свободного порта Владивостока, действие этого законопроекта распространяется на все ключевые порты Приморского края от Зарубино до Находки и 13 районов, в которых проживает около 75 % населения края. Резиденты Свободного порта получат широкие преференции — это не только налоговые льготы, но и облегченный визовый режим, введение свободной таможенной зоны, упрощенное прохождение контрольных процедур на границе", - подчеркнул он.

19 июня документ принят в первом чтении Государственной Думой.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
Теги: президент  свободный порт  морские порты  госграница  налоги  ПМЭФ  Путин  владивосток  таможня  инвестиции  льготы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru