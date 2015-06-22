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Свободный порт Владивостока станет гибким механизмом для инвестирования в ДФО
Свободный порт Владивостока станет гибким механизмом для инвестирования в российский Дальний Восток, заметил Президент РФ Владимир Путин на заседании ПМЭФ и сообщил о работе над приморским порто-франко. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
"Правительство уже подготовило законопроект о создании Свободного порта Владивостока, действие этого законопроекта распространяется на все ключевые порты Приморского края от Зарубино до Находки и 13 районов, в которых проживает около 75 % населения края. Резиденты Свободного порта получат широкие преференции — это не только налоговые льготы, но и облегченный визовый режим, введение свободной таможенной зоны, упрощенное прохождение контрольных процедур на границе", - подчеркнул он.
19 июня документ принят в первом чтении Государственной Думой.
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