ТОФ, похоже, все-таки получит свой "Мистраль"

В Главкомате ВМФ подтвердили, что в Приморье будет базироваться по крайней мере один вертолетоносец.

Стали известны планы Минобороны относительно второго вертолетоносца, который строят для нашего ВМФ на французских верфях. Этот корабль планируют включить в состав Черноморского флота и дать ему имя города-героя русских моряков - "Севастополь". Торжественное событие в штаб-квартире ЧФ надеются отпраздновать через четыре года - в 2017-м, сообщает «РГ».

Но, как говорят адмиралы, местом приписки вертолетоносца, скорее всего, станет не крымский берег, а новый военный порт в Новороссийске. После инспекционной поездки туда министра обороны Сергея ШОЙГУ возведение современного флотского объекта пошло ускоренными темпами. Чтобы командование могло контролировать эту стройку, в порту установили видеокамеры, транслирующие картинку в режиме онлайн. А в Ейске для подготовки экипажей вертолетов, которые станут базироваться на "Севастополе", появится специальный тренажерный комплекс.

Стройка идет и на 33-м морском причале Владивостока, где пропишется вертолетоносец номер один. Имя для него тоже выбрали по месту будущего базирования - "Владивосток". Вхождение корабля в боевой состав Тихоокеанского флота пока намечено на 2014-2015 годы.

Сегодня ВМФ особенно нуждается в универсальном боевом средстве, сочетающем функции авианосца, десантного средства и плавучего штаба. "Мистраль" отлично подходит для такой роли. Это достаточно крупный корабль с типичными признаками авианосца - сквозной палубой и сдвинутой к правому борту надстройкой. В то же время это самое современное средство десантных сил. Вертолетоносец способен взять на борт целую бригаду морских пехотинцев - около полутысячи человек. Оперативно переправить их на берег или в другое место можно по воздуху, с помощью 8 десантных вертолетов. Другой путь - по воде. Корабль оснащен четырьмя легкими десантными катерами и двумя катерами на воздушной подушке.

На борту имеется внушительное вооружение - зенитно-ракетные комплексы, артустановки и крупнокалиберные пулеметы. При необходимости на вертолетоносец можно погрузить до 40 танков и около 70 автомашин. Его штабному потенциалу можно только позавидовать - на корабле спокойно размещается выносной командный пункт со160 офицерами. Кроме того, по мнению экспертов, вертолетоносец незаменим во время боевых действий в прибрежной зоне. Скажем, при ликвидации высадившегося десанта или разгроме террористических формирований. Он также может быть достаточно эффективным в борьбе с морскими пиратами.

В Главном штаба ВМФ явно учили все эти нюансы, когда выбирали будущего флагмана для нашей Средиземноморской эскадры. Вертолетоносцу "Севастополь" как раз уготована такая роль. После его прописки на Черноморском флоте, корабль ждут и дальние морские походы. В частности, экипаж "Севастополя" наверняка привлекут к выполнению специальных операций в Индийском и Атлантическом океанах.

Однако главной функцией корабля останется управление постоянным оперативным соединением российского ВМФ в Средиземном море.

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Дмитрий РОГОЗИН заявил, что критически относится к закупке Россией французских вертолетоносцев "Мистраль".

"Очень странно, что мы закупаем для наших широт корабли для переброски десанта, которые не работают при температуре минус 7 градусов", - сказал Рогозин на Общем собрании Академии военных наук в Москве.

Ранее первый заместитель Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Иван ХАРЧЕНКО, выступая на заседании Лиги содействия оборонным предприятиям, заявил, что решение российской стороны о приобретении у Франции кораблей типа «Мистраль» было, по меньшей мере, нелепым. По его словам, эта инициатива экс-министра обороны Анатолия СЕРДЮКОВА нанесла ущерб российской судостроительной отрасли и государству в целом.

Харченко отметил, что отказаться от строительства первых двух кораблей уже нельзя, так как Россия уже понесла колоссальные расходы. Решение о строительстве третьего и четвертого кораблей пока отложено, заявил он, добавив, что вся ситуация является сейчас большой проблемой.

А новый министр обороны Сергей Шойгу как-то успел заявить, что «Мистралям» найдут применение в качестве штабных кораблей для создаваемого оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море, сообщил высокопоставленный представитель Генштаба.

«Гипотетически можно рассматривать такие корабли в качестве штабных для данного оперативного соединения. Однако пока нет самих кораблей, кроме того, необходимы соответствующая инфраструктура для их базирования на юге», – сказал представитель Генштаба, сообщают РИА «Новости».

И вот теперь флотское начальство вновь подтверждает, что «Мистралей» будет построено как минимум два и один из них точно получит ТОФ. Ранее, напомним, было озвучено, что на Дальний Восток будет переброшено два вертолетоносца.

Также газета «Золотой Рог» сообщала, что арсеньевская авиакомпания «Прогресс» готовится к выпуску корабельной модификации вертолета «Ка-52» «Аллигатор» - «К-52» «Катран». Этими вертолетами и планировалось оснастить «Мистрали». Один «Мистраль» берет на борт до 16 геликоптеров, так что работы у арсеньевцев при любом раскладе по части строительства «Мистралей» заметно прибавится.

Мария КУЗОВЛЕВА, ZRPRESS.RU, Владивосток.