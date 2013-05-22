Экстремисту запретили работать в Приморском театре кукол

Лидер Приморского регионального отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Игорь ПОПОВ должен быть уволен с работы. Такое решение 21 мая приняла судья Ленинского районного суда Владивостока Татьяна ЛУШЕР.

— Это политический заказ. Фактически это запрет на профессию. Я буду обжаловать решение, как только мы его получим на руки, — прокомментировал решение суда Игорь Попов.

Игорь Попов с 16 января 2006 года работает звукооператором Приморского краевого театра кукол. Уволить его с работы потребовала прокуратура на том основании, что по закону он считается привлекавшимся к судебной ответственности за «экстремизм». Поясним, в соответствии с подписанным 1 апреля 2012 года президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ законом, все привлекавшиеся за «экстремизм» не имеют права преподавать и вообще работать с детьми.

Однако художественный руководитель театра Виктор БУСАРЕНКО отказался увольнять своего работника. По его словам, в театре Игорь Попов ведет себя скромно, хорошо выполняет свои обязанности и политической деятельностью на работе не занимается.

— Наш театр, на мой взгляд, не входит в число учреждений, работа в которых запрещена лицам, привлекавшимся к ответственности за экстремизм, — пояснил «ЗР» свою позицию Виктор Бусаренко. — Хотел бы подчеркнуть, что несовершеннолетние в работе нашего театра не принимают участия. Они лишь присутствуют в театре как зрители. А это разные вещи. Технический работник Игорь Попов влиять на умы детей никак не может.

Стоит отметить, что Игорь Попов стал «экстремистом» лишь из-за собственной юридической ошибки. Все началось с того, что Попову позвонил следователь и сообщил, что в отношении него проводится проверка на предмет возбуждения нового уголовного дела и возможны новые обыски. Но следователь пообещал все уладить, если Попов подпишет бумагу о прекращении проверки в связи с истечением срока давности. Игорь Попов обрадовался и подписал бумагу. Но тем самым, оказывается, формально признал себя виновным.

В иске прокурора так и говорится: «поскольку в возбуждении уголовного дела, в отношение И.П. Попова, Прокурором Приморского края отказано по истечению сроков давности, он считается привлекавшимся и, согласно ст. 351 ТК РФ, не имеет права работать в данном учреждении (Приморском краевом театре кукол. — Прим. «ЗР»)».

Тем не менее, судья Татьяна Лушер удовлетворила требование прокуратуры и постановила уволить Игоря Попова. Мотивировочную часть решения суд обещает выдать на руки 28 мая. Ответчик намерен обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции.

Досье ZRPRESS.RU

Лидер Приморского регионального отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Игорь Попов проходит еще по одному делу, по материалам которого он обвиняется в участии в запрещенной по решению Мосгорсуда в 2007 году «Национал-большевистской партии», а также в разжигании ненависти к социальной группе «представители власти» и «правоохранительные органы». По этому обвинению 21 июня 2012 года, он был признан виновным и осужден к выплате 150 тыс. рублей. Впрочем, Судебная коллегия приморского краевого суда, рассмотрев кассационную жалобу, вынесла Постановление об отмене приговора и направила дело на новое рассмотрение, которое до сих пор еще не завершилось.

Кроме того, на 27 мая назначено рассмотрение дела по обвинению Игоря Попова и его соратника по партии Александра КУРОВА в административном правонарушении, в проведении незаконного пикета 31 марта 2013 года. Оба обвиняемых свою вину отрицают, признавая, что проводили 31 марта акцию «Стратегия—31» в защиту 31-й статьи Конституции РФ, которая гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

Олег ЖУНУСОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы незарегистрированной партии «Другая Россия».