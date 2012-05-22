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Представители страны - участницы саммита АТЭС-2012 посетили о.Русский
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая, ZRPRESS. Представители Сингапура стали первыми, кто посетил кампус с целью изучить ДВФУ, как место проведения саммита АТЭС.
Первый секретарь посольства Сингапура в РФ, ответственный за стройки саммита АТЭС мистер Ворнер ИИ (Worner EE) и дипломаты представительства МИД республики Сингапур посетили с рабочим визитом кампус ДВФУ на о. Русский. Сопровождал гостей заместитель директора ДВ филиала ЗАО «Crocus Group» Ярослав Воскресенский.
Компания «Crocus Group» является генеральным подрядчиком строительства Дальневосточного Федерального Университета на о.Русский. Именно здесь в сентябре 2012 года пройдет крупнейшее международное мероприятие – саммит АТЭС, а в будущем будут учиться порядка 50 000 студентов и работать преподаватели со всего мира.
Основная цель визита представителей Сингапура – оценить степень готовности места проведения саммита АТЭС и предоставить отчет для кабинета министров республики. «Получить достоверную информацию о степени готовности кампуса ДВФУ оказалось непросто, - отметил первый секретарь посольства Сингапура в РФ мистер Ворнер ИИ, из различных источников поступала противоречивая информация. Для того, чтобы убедиться, что саммит АТЭС действительно может состояться во Владивостоке, мы приехали с рабочим визитом на о.Русский и убедились - опасения, что строители не успеют закончить строительство в срок напрасны».
«Я даю высокую оценку увиденному. Масштаб строительства действительно поражает, никаких замечаний у нас нет. Объект практически построен. Остров Русский станет достойным местом проведения саммита АТЭС. Об этом мы доложим кабинету министров Сингапура», - сообщил мистер Ворнер ИИ.
Это не последний визит дипломатических представителей Сингапура на о. Русский. После завершения строительства кампуса ДВФУ представители страны-участницы саммита АТЭС - 2012 совершат повторный визит.
Республика Сингапур, город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, является одним из участников саммита АТЭС. В сентябре 2012 года президент Сингапура Тони Тан Кен Яма, вместе с сопровождающими лицами будет проживать на о.Русский
Пресс-служба Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус».
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