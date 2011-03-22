Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Оппозиция шантажировала и лицемерила
Региональное отделение партии «Единая Россия» сообщает, что на прошедших 13 марта выборах в органы местного самоуправления приморские единороссы одержали уверенную победу на всех уровнях.
Кандидаты от партии выдвигались на все 48 мандатов: глав муниципальных районов, депутатов Дум городских и муниципальных районов, глав городских и сельских поселений, депутатов муниципальных комитетов сельских и городских поселений.
Игорь КОРОЛЕВ, секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия» поблагодорил «всех… кто отдал свой голос за единоросса, … тем самым определил курс на стабильность и благополучие Приморского края: «Хочу отметить отличную командную работу секретарей местных политсоветов, партийный актив, депутатов фракции «Единая Россия» тех муниципальных образований, где наши кандидаты показали отличный результат… Как бы ни старалась оппозиция сорвать избирательную кампанию, внедрять грязные технологии, шантажировать и лицемерить, народ сделал свой выбор в пользу «Единой России».
Новости тематики
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Глава Приморья прокомментировал демарш Игоря Пушкарева
- Незаконную стройку гостиницы в центре Владивостока намерены запретить
- Президент Республики Корея примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Дело Пушкарева попало в топ коррупционных скандалов
- Скончался первый председатель Думы Владивостока
- Владивосток может стать стыковочным узлом двух транспортных путей - северного морского и южного шелкового (ЭКСКЛЮЗИВ)
Новости раздела
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей