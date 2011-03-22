Оппозиция шантажировала и лицемерила

Региональное отделение партии «Единая Россия» сообщает, что на прошедших 13 марта выборах в органы местного самоуправления приморские единороссы одержали уверенную победу на всех уровнях.

Кандидаты от партии выдвигались на все 48 мандатов: глав муниципальных районов, депутатов Дум городских и муниципальных районов, глав городских и сельских поселений, депутатов муниципальных комитетов сельских и городских поселений.

Игорь КОРОЛЕВ, секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия» поблагодорил «всех… кто отдал свой голос за единоросса, … тем самым определил курс на стабильность и благополучие Приморского края: «Хочу отметить отличную командную работу секретарей местных политсоветов, партийный актив, депутатов фракции «Единая Россия» тех муниципальных образований, где наши кандидаты показали отличный результат… Как бы ни старалась оппозиция сорвать избирательную кампанию, внедрять грязные технологии, шантажировать и лицемерить, народ сделал свой выбор в пользу «Единой России».