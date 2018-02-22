Властям Владивостока приходится лично уговаривать горожан прийти на выборы

Жителям города в качестве «морковки» предложили самим выбрать ряд привлекательных проектов

Глава Владивостока Виталий Веркеенко 21 февраля провел очередную встречу с жителями города. В ней также принял участие председатель гордумы Андрей Брик, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Официальным поводом для встречи стало обсуждение планов по благоустройству города, которые, помимо основного голосования, будут вынесены на народный плебисцит 18 марта, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Однако было понятно, что горожан столь представительный властный актив собирает прежде всего для того, чтобы убедить людей, собственно, прийти на выборы президента. А с этим во Владивостоке, похоже, намечаются большие проблемы. По сведениям из неофициальных источников, предварительные замеры показывают, что столица Приморья – чуть ли не российский лидер по протестному голосованию. Вернее, многие жители города не собираются идти на выборы, хотя, опять же замеры показывают, в большинстве они своем вполне лояльны действующему руководству страны. Просто надо же как-то заявить о существующих и не решаемых проблемах, а владивостокцы, как известно, народ жесткий и мириться с существующими проблемами не намерены. Основных причин тут несколько.

В качестве главной называется резкое и все еще продолжающееся падение уровня жизни – в регионе продолжает падать уровень зарплат, зато цены просто зашкаливают, как на ключевые продукты и товары, так и на услуги ЖКХ. Последние по ряду показателей уже в 2-3 раза выше тех же московских (хотя какое-то время назад дальневосточникам громко обещали выровнять тарифы до среднероссийских). Чувствуют себя владивостокцы и обманутыми по части перспектив развития города. После саммита АТЭС было нарисовано просто сказочное будущее, о котором, судя по только что принятому Генплану, можно просто забыть – Владивосток по меркам стран АТР был и останется заштатным городишкой, в котором даже к середине XXI столетия не будет и миллиона жителей (а обещали агломерацию то ли на 3, то ли на 7 миллионов жителей). Свободный порт также оказался очередным пшиком, который к тому же не только не дает толчка развития территории, но и еще и уверено гробит остатки работающего здесь бизнеса (конкурировать с резидентами СПВ и ТОРов себе дороже). Категорически не нравятся живущим здесь людям миллионная поддержка зазываемым в регион переселенцам, хотя всем понятно, что нужно прежде всего поддерживать коренных дальневосточников, которые разбегаются из региона в разные стороны. Сказалась на настроении горожан и расправа над предыдущим мэром Игорем Пушкаревым, неоправданно жестокий арест которого по очень сомнительным основаниям как и дальнейшее странное судебное разбирательство просто возмутила людей. Соответственно, долгое отсутствие власти в городе привело столицу Приморья просто в удручающее состояние. На встрече с новым мэром чуть ли не каждый второй жаловался на тотальную грязь, неухоженные дороги, разрушенные лестницы и падающие подпорные стены…

В таких условиях сегодня и приходится руководителям Владивостока уговаривать горожан хотя бы прийти на выборы. В качестве «морковки» горожанам предлагается выбрать несколько проектов, которые, в случае поддержки, будут реализованы. В списке значатся парки, скверы, тропа здоровья и прочее.

Газета «Золотой Рог» будет знакомить своих читателей с наиболее актуальными заявлениями городских властей, высказанными на встречах с горожанами.

Фото Primorsky.Ru.