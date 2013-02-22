Во Владивостоке обсудили развитие транспортной и логистической инфраструктуры Дальнего Востока

Вчера, 21 февраля, глава Владивостока Игорь Пушкарёв принял участие в состоявшейся в столице Приморья официальной встрече представителей бизнеса и государства, посвященной обсуждению вопросов экономического развития портов Дальнего Востока.

Возможность конструктивной дискуссии на эту актуальную для региона тему привлекла депутатов Государственной Думы РФ, руководителей административных и крупных бизнес-структур региона. В повестке дня встречи значились вопросы создания международного бункеровочного центра в качестве локомотива развития портовой инфраструктуры Дальнего Востока; совершенствования таможенной политики; развития транспортной инфраструктуры как важнейшей составляющей инвестиционной привлекательности Дальневосточного региона и другие важные направления.

Игорь Пушкарёв напомнил участникам встречи, что еще более ста лет назад Владивосток в статусе порто-франко именно благодаря развитию морской и железнодорожной транспортной инфраструктуры выдвинулся на ведущие роли, как один из самых перспективных портовых центров мира. А сегодня столица Приморья, благодаря недавнему саммиту АТЭС, вновь стала центром международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Всего за четыре минувших года у нас произошли такие кардинальные изменения инфраструктуры и внешнего облика города, каких не было за всю его историю.

Значительная часть построенных во Владивостоке новых объектов относится именно к развитию транспортной составляющей. Это аэровокзальный комплекс, отвечающий всем международным стандартам; автотрасса «Аэропорт – Владивосток», сократившая время прибытия в город с полутора-двух часов до 20 минут; сразу три уникальных моста – через бухту Золотой Рог и на остров Русский, а также низководный по Амурскому заливу, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Это, безусловно, резко повысило инвестиционную привлекательность Владивостока, что уже выразилось в ощутимом притоке в наш город иностранных туристов, официальных делегаций и бизнесменов.

В этих условиях, констатировали участники встречи, необходимо усиливать взаимодействие властных структур и бизнес-сообщества, совершенствовать законодательную базу, сокращать бюрократические препоны. В ходе оживленной дискуссии были выработаны рекомендации по совершенствованию транспортной и логистической инфраструктуры Владивостока и всего Дальнего Востока в качестве важнейшей составляющей инвестиционной привлекательности региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.