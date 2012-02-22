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Во Владивостоке заварили предвыборную кашу
В минувшую субботу на Корабельной набережной Владивостока собрались более 2000 человек. Митингующие высказались в поддержку кандидата в президенты Владимира ПУТИНА, поели каши из солдатской кухни, а некоторые даже получили куртки в цветах российского триколора.
Перед Вечным огнем 18 февраля было не протолкнуться. По оценкам полиции, на митинг собралось более 3000 человек. Активисты акции назвали цифру в 2000 участников. В любом случае, на поддержку Владимира Путина собралось значительно больше людей, чем на оппозиционные митинги. Корреспондент «ЗР» насчитал более 15 автобусов. Особенно много транспортных средств прибыло из Артема.
Митингующие держали в своих руках плакаты: «Мы за сильного президента»; «Верны Путину»; «Голосуй за будущее! Голосуй за Путина!»; «Я за Путина, потому что за Россию».
На акцию прибыл губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. На его щеке красовался российский триколор. Глава края не стал выступать, но охотно фотографировался с приморцами. Желающих оказалось довольно много. Возможно, потому что нечасто доводится увидеть губернатора с «татуировкой».
В поддержку Владимира Путина как кандидата в президенты РФ горячие и яркие речи произнесли руководитель штаба Народного фронта в Приморье, известный яхтсмен Михаил ЕРМАКОВ и председатель Совета почетных жителей Владивостока Светлана МОРОЗОВА. Впрочем, выступающие старались быть краткими. Возможно, из-за довольно крепкого мороза. Поэтому две полевые кухни с солдатской гречневой кашей оказались кстати. Кое-кто под эту кашу с удовольствием разливал принесенную с собой водочку. Поднять настроение помогала и молодежь из ВГУЭС, устроившая концерт для всех собравшихся.
Между тем, часть людей поднялась еще выше по сопке к театру им. М.Горького, якобы, в штаб «Единой России» Ленинского района города. Там, говорят, раздавали по 500 рублей. Такие видео-кадры, во всяком случае, появились в Интернете. Организаторы митинга сразу заявили, что не имеют к деньгам никакого отношения, а представленные фото и видеосъемка являются попыткой оппозиции опорочить сторонников Владимира Путина.
«Я ходила на этот митинг бескорыстно, и многие мои друзья и знакомые, даже те, кто 4 декабря голосовал против «ЕР». Считаю, что надо писать заявления в прокуратуру против тех, кто «молясь, расшибает лоб», и тех, кто ходит на акции за деньги - им не важно – демократов или коммунистов.Они бросают тень на всех, кто приходит на акции по велению души», - ответила на обвинения в социальных сетях известная активистка «Единой России» Майя ШАЛУНОВА. Пресс-служба ФППК выступила с гневным опровержением: нас желают опорочить. Профсоюзам и так придется заплатить штраф за «перебор»: вместо заявленных 2000 на акцию собралось 3000.
На Дальнем Востоке в этот день, 18 февраля, прошли три подобные акции, сообщило РИА «Новости». Сторонники Путина в Хабаровске вышли с девизом: «Нам есть что защищать!». Митинг, организованный Объединенным народным фронтом, также был многолюдным. Акцию на площади спортивного комплекса «Платинум Арена», по данным городской полиции, посетили около 12 тыс. человек. Внимание большинства привлек лозунг: «Апельсиновые революции приводят к банановой республике».
Студенты Приамурского государственного университета в Биробиджане свою акцию в поддержку Путина провели на берегу реки Биры. Студенты, художники граффити у старого моста через реку растянули белое полотно на 10 метров и нарисовали на нем избирательный бюллетень, поставив «галочку» у фамилии Путина. Затем баннер установили на льду реки, пообещав снять за сутки до начала выборов, в «день тишины».
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
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