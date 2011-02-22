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Океанариум останется муниципальным

22 Февраля 2011, 10:10 | Владивосток

Здание владивостокского океанариума на Спортивной Набережной остается муниципальной собственностью, о его продаже речи нет.

Слух, как полагает директора МУП «Аквамир» Михаил БЕРЕСТЕНКО, пошел с одного из заседаний Думы краевого центра, на котором депутаты задались вопросом, почему прибыль МУПа за 2009 год составила всего 90 тыс. рублей. А, мол, «администрация города берет кредиты под 11%, может быть, нам продать океанариум»… Кто-то что-то слышал, недопонял, а заветное слово прозвучало.

В 2009 году в МУП «Аквамир» шел ремонт. «Половина здания стоит на скальном грунте, половина – на насыпном, - рассказывает Михаил Берестенко. - Пошли трещины. Это счастье, что ничего не сломалось и ни на кого не упало. Ремонт произведен на 2,5 млн рублей, поэтому мы вместо плановой прибыли в полмиллиона получили в 2009 году только 90 тысяч». Эта цифра попала в данные контрольно-счетной палаты, и создалось впечатление о неэффективной работе. Директор МУП на будущее смотрит оптимистично: никаких планов по ликвидации материкового океанариума в пользу островного пока нет.

Автор: Ольга Владимирова
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