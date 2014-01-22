Администрация Владивостока обвиняет краевые власти во лжи

Сегодня власти возобновили острую дискуссию, начавшуюся еще осенью прошлого года относительно земель, выделяемых на основании закона о предоставлении земли многодетным семьям Приморья. Так, «Приморская газета» сегодня выступила с заявлением следующего содержания:

"Приморский закон «о земле» представили президенту еще в сентябре 2013 года. Тогда глава государства Владимир Путин поддержал закон и предложил увеличить площадь участков.

– Но мне кажется, что 10 соток – это мало. Нужно давать участки большей площади, – отметил президент.

В противовес главе государства Владимиру Путину встает глава Владивостока Игорь Пушкарёв, постоянно сетующий на нехватку земли во Владивостоке, которой по факту в достатке.

Так, чтобы обеспечить всех нуждающихся многодетных семей землей во Владивостоке, необходимо сформировать более 1,5 тысячи участков, общей площадью 232 га. И есть основания полагать, что Владивосток имел возможность активизировать работу по реализации закона.

2,2 тысячи га земель, подходящих для формирования участков многодетным, зарегистрировано в муниципальную собственность. Также во Владивостоке есть земли, собственность на которые не разграничена, распоряжается ими городская администрация. Эти земли, а их 17 тысяч га, также пригодны для выделения многодетным семьям. Даже без учета военных земель, этих ресурсов достаточно для обеспечения нуждающихся.

По факту в краевой столице обеспечены землей только 8% многодетных семей.

– Во Владивостоке из числа включенных в реестр 1 672 семей участки предоставлены только 127, что составляет 8% от числа заявителей, – заявил накануне спикер приморского парламента Виктор Горчаков.

Спикер отметил, что сегодня существующая нормативная база позволяет в краевом центре формировать бесплатные земельные участки для многодетных семей из числа не только муниципальных, но и земель, госсобственность на которые не разграничена.

– С учетом согласия Министерства природных ресурсов и экологии РФ администрация Владивостока вправе распоряжаться земельными участками, занятыми лесными насаждениями, собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности, – добавил Виктор Горчаков. – Конечно, это потребует дополнительной работы по межеванию и кадастровому учету и, наверное, нового генерального плана Владивостока.

Тем временем в крае уже начал действовать второй закон об обеспечении землей молодых семей и семей с двумя детьми. За 9 дней действия закона уже подана тысяча заявлений. Закон находятся под жестким контролем президента, полпреда, губернатора. Владивосток уже заставили сформировать график выделения земли на следующий год, согласно ему к концу года будет сформировано почти две тысячи участков. Похоже, Владивостоку все же придется расстаться с землей и предоставить ее людям бесплатно".

Меж тем ответ городской администрации не заставил себя ждать. Вот как ответил Владивосток на заявления краевых чиновников:

"Заявления краевых чиновников о том, что Владивосток располагает 17 тысячами гектаров свободной и пригодной земли, которую можно выдавать многодетным и молодым семьям, - не соответствует действительности. Специалисты провели полный анализ всей территории Владивостокского городского округа. Итог: свободной земли всего 3676 га. При этом значительная часть этой территории – овраги, склоны, ручьи, промышленные зоны, кладбища, одним словом – неудобья, которые выдавать людям нельзя. Специалисты приводят факты: Общая площадь города – 55 481 га. Из них площадь островов – 12 683 га, площадь села Береговое – 7 754 га (на островах и в с. Береговом предоставлять участки не планируется в силу их отдаленности). Застроенные и обремененные правами третьих лиц территории –14 400 га Военное лесничество – 5 880 га Водохранилища и водоохранные зоны – 8 988 га Остается свободной земли – 5 776 га. Из нее участок в районе ул. Артековская (2 100 га), где мэрия Владивостока планировала (и уже подготовила все необходимые документы) выдать участки для многодетных семей, зарегистрирован в собственность Российской Федерации и предполагается для передачи Фонду развития жилищного строительства. Поэтому распоряжаться этой землей город не имеет права. Мэрия Владивостока отстаивает в суде право города на эту землю. В результате простых арифметических подсчетов, отняв от общей площади Владивостока площади так или иначе занятые, получаем остаток – 3 676 га. На схеме желтым цветом обозначены участки, уже выданные или приготовленные к выдаче для многодетных семей. Синий цвет – свободные территории (3 767 га). Однако большая часть из них – это либо неудобья, либо зоны, покрытые охраняемыми лесами. И если для 1,5 тысяч многодетных семей этой земли должно хватить, то для молодых семей (а их на сегодня порядка 40 тысяч) столько земли во Владивостоке физически не существует. Все заявления о 17 тысячах гектарах земли – ложь".

ZRPRESS.RU, Владивосток.