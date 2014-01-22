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Во Владивостоке побывал политик, который не прочь побороться за кресло губернатора Приморья
Пресс-конференция с участием председателя федеральной политической партии «Демократический выбор» Владимира МИЛОВА прошла в редакции Издательской компании «Золотой Рог». Партия была зарегистрирована во второй половине 2012 года, а впервые участвовала в выборах в сентябре прошлого года.
- Нам пока не удалось провести своих кандидатов в региональные парламенты, но у нас уже есть депутаты муниципального уровня в пяти регионах, их количество будет увеличиваться, - рассказывает Милов.
Лидер «Демократического выбора» прибыл во Владивосток для того, чтобы презентовать новый этап работы в Приморском крае. Он считает, что народ будет слышать название партии все чаще и чаще не только в связи с Приморьем, но и другими регионами. Милов сообщил, что они достаточно активно работают в Хабаровске, где предстоят выборы гордумы в этом октябре. А также на днях было обнародовано и подписано соглашение разных политических сил о выдвижении единого оппозиционного кандидата на выборах мэра Новосибирска – третьего по величине города в России.
Лидер партии «Демократический выбор» уверен, что представительство на местных и региональных уровнях власти – это способ создать коалицию независимых альтернативных политических сил.
- В Новосибирске на досрочных выборах шестого апреля оппозиция имеет все шансы победить, и партия «Демократический выбор» в этом соглашении предвыборной кампании активно участвует, - сказал Владимир Милов. - Это часть нашей широкой сети работы в регионах, связанной с тем, что у избирателей наконец появилась альтернатива в политике – здоровый выбор, конкуренция вместо той монополии, которая превалировала в предыдущие годы. Мы - одна из тех партий, которые говорят о том, что недостаточно строить политическую повестку дня, выдвигая идеи и лидеров в пределах МКАДа. Мы считаем, что без широкого регионального представительства людей, которые хотят изменений, нашей действующей общественно-политической системе мало что светит. Нужно идти в регионы, заниматься местными проблемами.
У партии «Демократический выбор» свои взгляды на многие вещи, и не только в политике.
- Наша программа очень сильно отличается от программ других партий, - считает Милов. - О снижении налогов, например, кроме нас никто не говорит. Малое предпринимательство в последние пять лет очень сильно пострадало от повышения налогов, и это одна из причин остановки роста экономики. Нас волнует облегчение условий жизни именно для малого предпринимательства, для обычных людей, которые решают открыть свое дело.
Также на пресс-конференции Владимир Милов выразил мысль, что сейчас надо открыто ставить вопрос о необходимости ужесточения в России миграционной политики и введении визового режима со странами Средней Азии. «Большинство политических партий не говорит об этом. Мы считаем, что бесконтрольной миграции надо положить конец, и хотим добиться принятия официального законодательного решения, чтобы визы были введены».
Отвечая на вопросы корреспондента газеты «Золотой Рог» о возможном повторении Владимиром Миловым судьбы экс-лидера Союза правых сил Никиты БЕЛЫХ, который, напомним, был назначен на пост губернатора Кировской области Президентом России, и, вообще, как ему Приморье в качестве возможного региона для губернаторства, столичный гость заверил, что в его понимании дело больше не в «высоте» должности, а в том, как на эту самую должность попасть. Владимир Милов заверил, что ему важно не быть назначенным, к примеру, на должность губернатора, а добиться высокого поста в честной борьбе на выборах. Открытых и непредвзятых.
Добавим, что для достижения всех своих целей партии «Демократический выбор» необходимо получить представительство на федеральном уровне, что можно сделать не ранее 2016 года. Милов заметил, что чтобы хорошо выступить на выборах в Госдуму, нужно в ближайшие годы активно работать на региональном и муниципальном уровне. Отделение партии в Приморском крае возглавит Юрий КУЧИН, депутат владивостокской городской думы.
Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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