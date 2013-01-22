Дипломатия – в женских руках

Председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая встретилась с генеральным консулом США во Владивостоке г-жой Сильвией Рид Курран. Это первый визит вежливости ген консула США в Думу города Владивостока.

Елена Новицкая и г-жа Сильвия Рид Курран обсудили возможные перспективы сотрудничества. По мнению обеих сторон, нужно поддерживать культурные, образовательные проекты, программы в области здравоохранения, которые действуют сегодня между нашими странами, а также развивать новые – в том числе научные и экологические.

Одним из связующих моментов в этой области могла бы стать программа международных профессиональных обменов «Открытый мир». Ее организует и финансирует Бюро образовательных и культурных программ Госдепартамента США. Специалисты разных областей знаний, в результате такой поездки, могут познакомиться с различными аспектами деятельности американских государственных, общественных, экономических, политических, культурных и учебных учреждений.

Госпожа консул в свою очередь поинтересовалась программой «Комфортный город». Елена Новицкая рассказала дипломату, как реализуется данная программа во Владивостоке и какие стороны городской жизни охватывает.

Кроме того, стороны обсудили вопрос развития межмуниципальных и межпарламентских отношений. «Для нас это важный вопрос – расширение контактов между муниципалитетами и парламентами в неформальных рамках. Народная дипломатии - дает положительные результаты в различных сферах взаимодействия», – отметила председатель Думы города Владивостока. Г-жа Сильвия Рид Курран заверила, что готова оказывать со своей стороны помощь в данном направлении.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.