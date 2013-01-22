Глава Приморского края обозначил главные приоритеты работы на 2013 год

Для развития экономики края необходимо, чтобы каждое муниципальное образование определило основные точки роста для их активной проработки. Об этом заявил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 22 января, на общем Собрании Совета глав муниципальных образований в Уссурийске.

Глава региона обозначил главные приоритеты работы на 2013 год, подчеркнув, что муниципальные власти должны, в первую очередь, работать над решением социальных проблем, в частности речь идет об обеспечении населения Приморья жильем и качественными услугами.

«Это задачи, которые поставил перед нами не только Президент Владимир Путин. Их ставят перед нами и жители Приморья» - заявил Владимир Миклушевский.

Для выполнения этих задач Губернатор потребовал от муниципалитетов активно участвовать в развитии экономики края. Прежде всего, с помощью частных инвестиционных проектов.

«Я хотел бы, чтобы власти каждого муниципального образования отметили для себя те точки роста, которые они видят на своей территории. Это программы, которые будут реализовывать не в краевой администрации, а в каждом муниципальном образовании самостоятельно», - подчеркнул глава Приморья.

Еще одним важным направлением экономики края Владимир Миклушевский назвал поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Именно этот вид деятельности наиболее быстро наполняет казну налогами и улучшает жизнь людей. Необходима очень слаженная работа по устранению административных барьеров. Нужно смотреть на предпринимателей не как на людей, которые что-то просят, а как на тех, кто работает на экономику края», - заявил Губернатор.

Глава региона также упомянул возможности, которые Приморский край получил с передачей земель Министерства обороны РФ в ведомство края. В настоящее время идет процесс передачи этих территорий.

«Мы должны максимально использовать возможности, которые у нас появляются. Это огромные территории для создания технопарков, жилищного строительства», - отметил Владимир Миклушевский

Губернатор Приморья особо подчеркнул необходимость активной работы в развитии социальной сферы.

«В конечном итоге, у нас нет другого выхода, как в этом, 2013 году сделать серьезный рывок и в экономике, и в социальной сфере» - подытожил Владимир Миклушевский.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.