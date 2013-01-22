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Вячеслав Штыров: "Проведение саммита АТЭС и 21-й сессии АТПФ во Владивостоке – инвестиционный проект всероссийского масштаба"

22 Января 2013, 11:37 | Владивосток

«Подготовка к саммиту АТЭС и 21-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума во Владивостоке стала инвестиционным проектом всероссийского масштаба», - заявил заместитель председателя Совета Федерации Вячеслав Штыров.

По информации пресс-службы Совета Федерации, вице-спикер подчеркнул, что использованные средства на проведение таких масштабных мероприятий - это гигантский задел на перспективу: «Владивосток будет и далее развиваться как системообразующий центр всего региона, важная точка международного сотрудничества».

«Прошедший в сентябре прошлого года саммит АТЭС уже привлек внимание наших партнеров к российскому Дальнему Востоку, заставил задуматься о том, что его активная интеграция представляет огромный потенциал для экономического развития всего АТР», – продолжил Вячеслав Штыров.

Работа в рамках 21-й сессии АТПФ позволит парламентариям обменяться опытом, обсудить гармонизацию законодательства, чтобы убрать ненужные барьеры и дать дальневосточным субъектам РФ в полной мере использовать свои возможности в регионе, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Этому поможет и то, что на площадке парламентского форума будет продемонстрирован  потенциал Дальнего Востока и Байкальского региона в целом, а также – каждого субъекта РФ по отдельности. Такая деятельность на парламентском уровне – серьезный элемент развития экономического взаимодействия, связей между людьми. Вячеслав Штыров особо отметил, что в рамках сессии АТПФ пройдет презентация инвестпроектов и социально-экономических достижений Приморского края. Свои возможности покажут также остальные регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири.

«Это позволит завязать деловые контакты. Таким образом, на площадке парламентского форума будут решаться и прикладные задачи», – подытожил вице-спикер.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото с сайта администрации Приморского края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Дальний Восток  Вячеслав Штыров  АТПФ  международное сотрудничество  экономика  саммит АТЭС 



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