Глава Приморья прокомментировал выборы нового мэра Владивостока

Дума Владивостока определила главой города Виталия Веркеенко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в Думе Владивостока, Виталий Веркеенко был поддержан большинством голосов народных избранников. Депутаты выбирали из трех кандидатур, включая врио мэра Владивостока Алексея Литвинова и бывшего депутата городской Думы Александра Юртаева.

Новый глава Владивостока заявил, что намерен при поддержке депутатов превратить Владивосток «из города надежд в город мечты».

С избранием его на должность поздравил вице-губернатор Приморья Дмитрий Братыненко, вручив программы других кандидатов для использования в будущей работе.

Чтобы официально стать главой города, Виталий Веркеенко должен будет принести присягу, которая назначена на 28 декабря.

Напомним, в ходе рабочей встречи с депутатами Думы Владивостока и представителями администрации города врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что Владивосток имеет все возможности для успешного развития, для этого требуются совместные усилия руководства муниципалитета и края.

«Хочется, чтобы мы были одной командой и двигались в одном направлении, слышали друг друга и понимали», – заявил глава региона.

Отметим, впервые отбор кандидатов на должность главы Владивостока проходил на конкурсной основе. Так, ко второму этапу конкурса были допущены 56 человек, участие приняли 53 кандидата – жители Владивостока, Москвы и Московской области, Хабаровска и других субъектов Российской Федерации. Всем им была предоставлена возможность рассказать о себе, представить свою программу развития Владивостока.

Член конкурсной комиссии, директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич добавил, что голосование проходило за каждого кандидата в отдельности и за список в целом. За каждого кандидата комиссия проголосовала единогласно, так же, как и за список в целом.

Досье "Золотого Рога"

Виталий Васильевич Веркеенко родился 1 марта 1973 года в городе Дрезден (Германия) в семье военнослужащего. Окончил Дальневосточный государственный университет и Высшую школу менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Создал и возглавил группу компаний Sumotori, является генеральным директором СТК «Приморское кольцо».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.