Стало известно, когда новый мэр Владивостока приступит к своим обязанностям

Это произойдет уже в этом году

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог» сегодня, 21 декабря, Дума Владивостока избрала нового главу города. Им стал известный приморский предприниматель Виталий Веркеенко. По итогам рейтингового голосования Виталий Веркеенко получил поддержку всех присутствующих на заседании депутатов.

"Спасибо за аванс доверия. Это налагает на меня дополнительную ответственность и мотивацию", - сказал Виталий Веркеенко после оглашения итогов голосования.

Как стало известно корреспонденту «Золотого Рога», к присяге новый глава города будет приведен 28 декабря.