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Избран глава Владивостока

21 Декабря 2017, 09:37 | Владивосток

Решение принято городскими депутатами единогласно

Очередное заседание гордумы столицы Приморья началось с голосования по кандидатурам на пост мэра, рекомендованным конкурсной комиссией. Новым  главой города депутаты единогласно избрали известного приморского предпринимателя Виталия Веркеенко, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Об итогах конкурса городским парламентариям сообщил председатель комиссии вице-губернатор Дмитрий БРАТЫНЕНКО. После этого каждому из трех претендентов было дано время для выступления и ответов на вопросы депутатов. Сюрпризом стал призыв Алексея ЛИТВИНОВА не голосовать за него, чтобы обеспечить "максимальную легитимность" новому главе города.

-  Состязания закончились. Теперь нужна консолидация усилий, - подчеркнул теперь уже бывший и.о. мэра Владивостока.

По итогам рейтингового голосования Виталий Веркеенко получил поддержку всех присутствующих на заседании депутатов.

Добавим, что Виталий Веркеенко в своем выступлении отметил, что прямые выборы мэра так же имеют ряд преимушеств. Однако сам он в таких выборах участия бы не принял, уточнил Веркеенко. А третий претендент, Александр ЮРТАЕВ, и вовсе призвал вернуться к советской системе горисполкомов.

Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: выборы  Веркеенко  литвинов  мэр  Дума  Пушкарев  юртаев 



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Комментарии

  • Опер10:02, 21.12.2017#

    Камеру на партизанском ему забронировали?

  • Опер10:02, 21.12.2017#

    Камеру на партизанском ему забронировали?

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