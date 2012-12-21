Политические итоги 2012 года подвели студенты ДВФУ

Анализ работы губернатора Приморья и мэра Владивостока, городской Думы и краевого Законодательного Собрания представили студенты кафедры политологии Школы региональных и международных исследований ДВФУ во время открытого семинара «Политические итоги 2012 года в Приморском крае». В семинаре, который состоялся 20 декабря, приняли участие почетные гости — эксперты Константин Межонов, Владимир Беспалов и Михаил Веселов.

Основным итогом общей политической ситуации Приморья студенты назвали новую политическую реальность, возникшую с приходом нового главы региона — экс-ректора ДВФУ Владимира Миклушевского, сообщает пресс-служба ДВФУ.

— Из-за малого срока работы губернатора сложно давать объективные оценки, но некоторые моменты можно отметить: на фоне традиционалистской, закрытой информационной позиции власти по отношению к обществу Миклушевский оказался активным интернет-пользователем. Ему даже удалось занять лидирующую позицию в рейтинге медиа-эффективности среди глав субъектов ДФО, — отметили будущие политологи. — Кроме того, Владимир Владимирович вынужден был установить новые правила игры в отношениях с главами муниципалитетов и Законодательным Собранием. Основным новшеством стала инициатива по формированию открытого правительства и общественных советов в различных сферах. Люди, следящие за работой губернатора, оценивают его спокойствие и простоту, публичность, желание узнать жизнь края и решать его проблемы, особенно на кризисных территориях.

В оценке деятельности Законодательного Собрания Приморья студенты отмечают повышение значимости работы депутатов краевого парламента для жителей края — в своей работе парламентарии все больше ориентируются на социальную сферу.

— Особо знаковым событием стало принятие бюджета на 2013 год и планового бюджета на 2014—2015 годы. Основными статьями документа стали развитие образования, здравоохранения, транспортного комплекса, обеспечение жильем и услугами ЖКХ нуждающихся, развитие творчества и спорта в Приморье. Если говорить об имидже парламента, можно отметить положительные тенденции: председатель ЗАКС Виктор Горчаков, являясь достаточно значимой фигурой на региональном и федеральном уровне, принял активное участие в открытии молодежного форума АТЭС и заседаниях делового саммита АТЭС. Негативно на имидж ЗАКС повлияли события, связанные с коррупционной деятельностью некоторых парламентариев, — резюмировали будущие политические технологи.

Для мэра Владивостока Игоря Пушкарева 2012 год молодые эксперты назвали успешным — его работу одобряют более половины жителей города.

— Основной стратегией мэра в 2012 стало благоустройство города: появились новые скверы и набережные, отремонтированы старые, приведены в порядок фасады домов. «Больным местом» для Игоря Пушкарева по-прежнему является уборка снега. Тем не менее, положение градоначальника можно охарактеризовать как стабильное — он сумел заручиться поддержкой и федерального центра, и местной политической элиты. Все это влияет на вероятность его переизбрания, — спрогнозировали старшекурсники.

Основной угрозой нынешнему положению мэра, по мнению студентов-политологов, может стать нарастающий конфликт между градоначальником и губернатором, а также выход на арену экс-мэра Николаева.

Студенческой оценке подверглась и Дума Владивостока четвертого созыва, самым главным событием для которой стали выборы ее депутатов.

— На сегодняшний день Дума Владивостока — структура, выстроенная под администрацию города, — отметили молодые специалисты. — Важным экономическим событием для Думы стало принятие трехлетнего бюджета на 2013—2015 год. 2013 год будет не самым простым: в бюджет поступит на несколько миллиардов рублей меньше, половина городской казны уйдет в сферу образования, а в общей сложности около 80% потратится на социальную сферу. Не смотря на это, менее трети населения Владивостока рассчитывают на то, что Дума сможет улучшить жизнь в городе. С политической точки зрения 2013 год будет очень интересным и для города, и для края, — подвели итог студенты.

Политологи-эксперты, непосредственно задействованные в политической жизни Приморского края и Владивостока, отметили значимость подобных мероприятий, на которых студенты могут высказать свою точку зрения на происходящие в политической жизни события. По мнению гостей семинара, доклады студентов выполнены на профессиональном уровне и заслужили высоких оценок.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.