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После разговора с Владимиром Путиным у приморцев остался осадок

21 Декабря 2011, 19:18 | Владивосток

После «Разговора с Владимиром ПУТИНЫМ. Продолжение» прошло уже много времени, однако вопрос, заданный в прямом эфире из Владивостока, продолжает будоражить умы приморцев. Его, кстати, задал взяткодатель, по версии РИА PrimaMedia. Некто Андрей ГОЛДОБИН спросил: «Сколько еще на своем посту пробудет губернатор ДАРЬКИН». А корреспондент «ЗР» видел, как после вопроса телеоператоры сразу посадили его в машину, принадлежащую «Вестям», хотя поговорить с тем, кто смог задать вопрос премьер-министру на его прямой линии с россиянами, хотели бы местные журналисты. Но, увы…

Андрей Голдобин (думаю, псевдоним) спросил: «Я хотел рассказать о том, как тяжело вести бизнес в условиях мощной коррупции, которая присутствует в крае… Чиновничий аппарат во главе с губернатором ДАРЬКИНЫМ набивает карманы за счет госбюджета…» Премьер ответил в том духе, что это мнение он учтет в своей работе с регионом.

Автор вопроса, опять же по версии РИА PrimaMedia, не чужд внимания к официальным лицам Приморья. В свое время он помог местному управлению ФСБ арестовать вице-губернатора, в прошлом руководителя «Примводоканала» Александра ШИШКИНА, который осужден к реальному сроку заключения. Вице-губернатор обещал просителю-бизнесмену поспособствовать уменьшению оплаты за подключение только что построенного объекта к водоснабжению и канализации. Голдобин передал ему взятку в размере 1,2 млн рублей. Тут обоих и накрыли, как в кино.

Интересно, что это был единственный вопрос из Владивостока. Люди собрались рядом с недавно погоревшим мостом через Золотой Рог, чтобы иметь шанс пообщаться с премьером, но микрофон ведущий сразу предоставил Голдобину, хотя тот стоял даже не в первом ряду собравшихся. На вопрос Андрей Голдобин имеет право, тем более так думает не один он, но его уже второе публичное появление в нужном месте в нужное время с нужным делом отдает нечестной игрой. Осадочек остался, как говорится.

Большинство депутатов ЗС ПК, собравшихся на первое заседание в новом составе после выборов, обсуждало разговор с Владимиром Путиным в кулуарах и на трибуне. Охарактеризовали вопрос по-разному: как «закономерный» - одни, как «организованный», «подставу», «кому-то выгодный» - другие. И почти все на что-то намекали: «Ну, вы же знаете, как это делается».

Аналитики рассматривают две версии появления вопроса: на Дарькина нужно списать подготовку к саммиту АТЭС (неужели она такая плохая?) или это есть расплата за итоги голосования в Госдуму. Край показал результат в 33% за «Единую Россию». Для кого-то, может, и плохо, но повод ли это для столь публичной порки всегда послушного федеральному центру губернатора?

Кстати, вопрос от приморцев был не единственный. По Интернету или другими способами, как сообщают информагентства, приморцы спрашивали о лекарственном обеспечении (вопрос жителя Уссурийска Леонида КУЧИНСКОГО), о высоких ценах на топливо, блогеры спрашивали премьера «Как обустроить Владивосток?». Также жители Владивостока выдвигали предложения по дополнительному использованию моста через бухту Золотой Рог, в частности, предлагали сделать под ним скейт-парк.

В ходе общения премьер-министр России Владимир Путин за четыре с половиной часа успел ответить почти на 90 вопросов россиян. Всего ему поступило более 2 млн вопросов.

Евгений ИТАРОВ, «Золотой Рог».

Автор: Евгений Итаров
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