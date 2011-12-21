Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Оппозиции системная и несистемная Приморья выступают отдельно
Парламентские партии смогли собрать на акции протеста на порядок меньше людей, чем стихийно собралось 10 декабря. Это показало, что митинги против фальсификации итогов выборов были организованы не партиями и не в их поддержку. Россияне стихийно выражали протест и пока не определились, на сторону какой политической силы перейдут.
В минувшее воскресенье оппозиция провела во Владивостоке два митинга на Корабельной набережной. Первыми, в 12 часов вышли представители так называемой несистемной оппозиции – сторонники «Рот Фронта» и «Другой России».
- Власть фальсифицировала итоги прошедших выборов, - начал свое выступление организатор митинга лидер Приморского отделения «Рот Фронта» Виктор ПОТАПЕЙКО.
Однако все дальнейшие его слова потонули в колокольном звоне. Два звонаря с таким энтузиазмом взялись за работу, что полностью заглушили мегафон оратора.
Но все собравшиеся, примерно 50 в основном пожилых человек, упорно стояли на Корабельной набережной с плакатами и транспарантами в руках: «Товарищ, ты что, не понимаешь?! Власть перекрывает кислород: ни старому лечиться, ни малому учиться, и новому родиться не дает»; «Частный лес, колодец частный, поле частное, забор. И народ вокруг несчастный – все скупил законный вор»...
Через три часа здесь же, на Корабельной набережной Владивостока собрались коммунисты.
- Мы первыми подали заявку на проведение здесь митинга, - пояснил «ЗР» Виктор Потапейко. – Я предложил КПРФ провести акцию вместе. Но они отказались без объяснения причин.
Коммунисты собрали несколько больше, примерно 150-200 человек. К ним приехали сторонники даже из Уссурийска и Артема. Оцепление организовали казаки в гражданской одежде, но с повязками на рукавах. КПРФ поддержали обманутые дольщики, поднявшие растяжки с адресами своих долгостроев.
- Я могу рассказать, как проходили выборы на моем пятом участке во Владивостоке, - начал свое выступление экс-кандидат в депутаты от КПРФ Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ. - За мной полтора месяца следовали две машины слежки. Ректор Дальрыбвтуза г-н КИМ лично не пустил меня выступить перед студентами. Человек, занимавшийся агитацией на улице Сабанеева, заходя в подъезд, получил обрезком трубы по голове. На один из участков, где я присутствовал, пригнали 1300 военных – молодых стриженых мальчишек, которых за три дня до этого привезли из Иркутска…
Несмотря на массовые нарушения в ходе выборов, коммунисты довольны их итогами.
- И пусть КПРФ не получила большинство в этой продажной Думе, 4 декабря подарило нам самое главное – победу в мозгах людей, – заявил самый молодой депутат нового состава Законодательного собрания Анатолий ДОЛГАЧЕВ. – Я горжусь нашим краем. Вчера завершился съезд КПРФ в Москве. Делегацию Приморья встречали аплодисментами! Потому что мы показали всей России, что «Единую Россию» надо и можно побеждать!!!
В завершение 45 минутного митинга собравшиеся приняли резолюцию. В ней они выдвинули ряд требований, главным из которых стала отмена итогов состоявшихся выборов и проведение новых.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
- Властям Владивостока приходится лично уговаривать горожан прийти на выборы
- "Коллективного Пушкарева" разбавили коллективом "Сумотори"
- Глава Владивостока рассказал, чего он больше всего боится
- Виталий Веркеенко принес присягу мэра Владивостока
- Избранный мэр Владивостока рассказал, как будет укреплять авторитет
- Глава Приморья прокомментировал выборы нового мэра Владивостока
- Стало известно, когда новый мэр Владивостока приступит к своим обязанностям
Новости раздела
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось