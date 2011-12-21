Оппозиции системная и несистемная Приморья выступают отдельно

Парламентские партии смогли собрать на акции протеста на порядок меньше людей, чем стихийно собралось 10 декабря. Это показало, что митинги против фальсификации итогов выборов были организованы не партиями и не в их поддержку. Россияне стихийно выражали протест и пока не определились, на сторону какой политической силы перейдут.

В минувшее воскресенье оппозиция провела во Владивостоке два митинга на Корабельной набережной. Первыми, в 12 часов вышли представители так называемой несистемной оппозиции – сторонники «Рот Фронта» и «Другой России».

- Власть фальсифицировала итоги прошедших выборов, - начал свое выступление организатор митинга лидер Приморского отделения «Рот Фронта» Виктор ПОТАПЕЙКО.

Однако все дальнейшие его слова потонули в колокольном звоне. Два звонаря с таким энтузиазмом взялись за работу, что полностью заглушили мегафон оратора.

Но все собравшиеся, примерно 50 в основном пожилых человек, упорно стояли на Корабельной набережной с плакатами и транспарантами в руках: «Товарищ, ты что, не понимаешь?! Власть перекрывает кислород: ни старому лечиться, ни малому учиться, и новому родиться не дает»; «Частный лес, колодец частный, поле частное, забор. И народ вокруг несчастный – все скупил законный вор»...

Через три часа здесь же, на Корабельной набережной Владивостока собрались коммунисты.

- Мы первыми подали заявку на проведение здесь митинга, - пояснил «ЗР» Виктор Потапейко. – Я предложил КПРФ провести акцию вместе. Но они отказались без объяснения причин.

Коммунисты собрали несколько больше, примерно 150-200 человек. К ним приехали сторонники даже из Уссурийска и Артема. Оцепление организовали казаки в гражданской одежде, но с повязками на рукавах. КПРФ поддержали обманутые дольщики, поднявшие растяжки с адресами своих долгостроев.

- Я могу рассказать, как проходили выборы на моем пятом участке во Владивостоке, - начал свое выступление экс-кандидат в депутаты от КПРФ Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ. - За мной полтора месяца следовали две машины слежки. Ректор Дальрыбвтуза г-н КИМ лично не пустил меня выступить перед студентами. Человек, занимавшийся агитацией на улице Сабанеева, заходя в подъезд, получил обрезком трубы по голове. На один из участков, где я присутствовал, пригнали 1300 военных – молодых стриженых мальчишек, которых за три дня до этого привезли из Иркутска…

Несмотря на массовые нарушения в ходе выборов, коммунисты довольны их итогами.

- И пусть КПРФ не получила большинство в этой продажной Думе, 4 декабря подарило нам самое главное – победу в мозгах людей, – заявил самый молодой депутат нового состава Законодательного собрания Анатолий ДОЛГАЧЕВ. – Я горжусь нашим краем. Вчера завершился съезд КПРФ в Москве. Делегацию Приморья встречали аплодисментами! Потому что мы показали всей России, что «Единую Россию» надо и можно побеждать!!!

В завершение 45 минутного митинга собравшиеся приняли резолюцию. В ней они выдвинули ряд требований, главным из которых стала отмена итогов состоявшихся выборов и проведение новых.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».