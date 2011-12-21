Мэр Владивостока отчитался за 2011 год

Прошедший год для Владивостока был очень насыщенным. Итоги уходящего года стали основной темой пресс-конференции главы город Игоря ПУШКАРЕВА.

К примеру, все эффективнее решается проблема нехватки мест в детских садах. В 2011 году были открыты 7 детских садов, еще 2 готовятся к открытию в этом месяце. Как альтернатива садикам были созданы 12 групп кратковременного пребывания детей. Это позволило устроить более 3300 детей.

Отдельной темой для общения стал муниципальный транспорт. В этом году впервые после длительного перерыва во Владивостоке вышли на маршруты муниципальные автобусы. Многие годы никто не занимался ремонтом и восстановлением городских скверов. Уже в ближайшее время можно будет оценить сквер Макарова, Арбат, сквер Семенова, Корабельную Набережную, Спортивную гавань.

Глава города подчеркнул, в следующем году в городе будет полностью закрыта проблема неработающих лифтов. Масштабно ремонтируются фасады жилых домов.

После пресс-конференции корр. «ЗР» продолжил разговор с главой города. См. "Игорь Пушкарев: Время возвращаться в бизнес еще не пришло".



Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».