Игорь Пушкарев: Время возвращаться в бизнес еще не пришло

Уроженец села Новый Олов Чернышевского района Читинской области Игорь ПУШКАРЕВ в 24 года стал самым молодым директором судоремонтного завода, в 25 - самым молодым директором цементного завода, в 30 - самым молодым сенатором, в 33 возглавил администрацию г.Владивостока.



Еще будучи бизнесменом, вовремя встал на верный курс, вступив в партию «Единая Россия» в 2003 году, параллельно с избранием депутатом городского совета Спасска-Дальнего. Успешный политик не прочь повторить свой успех на следующих выборах градоначальника в марте 2013 года, считая, что время возвращения в бизнес еще не пришло.

- Игорь Сергеевич, на протяжении четырех лет, что вы работали гендиректором сначала «Парк Групп», затем Славянского СРЗ и «Спасскцемента», каждое интервью с вами я заканчивал вопросом - в политику не тянет? Спустя 3,5 года на хлопотной должности мэра вопрос иной - может, стоит подать пример и стать самым молодым политиком, вовремя вернувшимся в бизнес? Перенести накопленный опыт в реальный сектор экономики?

- Знаете, я только из реального сектора во власть привношу. И из власти ничего в реальный сектор не выношу. (В бизнес) пока не собираюсь. Когда придет время, я приму такое решение. Вовремя уйти - это тоже искусство и мудрость, но я не думаю, что для меня это время настало. А Вы, думаете, настало? (улыбается).

- Перефразирую: плох тот мэр, кто не хочет стать... Предположим, губернатором.

- У нас в городе очень много проблем. Вот три года я работаю и понимаю, как мало удалось сделать. Надо работать еще эффективнее, перестраивать, по большому счету. Я только начинаю все выстраивать, увольняю, назначаю, кто-то приходит, опять все начинается по-другому... («Я считаю, что нет такого предприятия, которое нельзя реанимировать. В управлении есть какие-то общие правила, а самая главная задача - это заставить людей работать». Из ранних интервью Игоря Пушкарева). Поэтому рано еще.

- Вы видите тенденцию, при которой малый и средний бизнес из краевого центра мигрирует в соседние районы, тот же Артем?

- Раньше это было, потому что землю (во Владивостоке) было сложно получить. Сейчас это сохранилось, потому что опять же землю сложно получить. Мы землей не распоряжаемся, это не наши полномочия.

- Почти в самом центре Владивостока, рядом с «Дальпрессом» есть очень привлекательный участок для застройки, в просторечии именуемый «Шанхай» за обилие лиц, «прописанных» в его деревянных постройках. Была надежда, что расселить этот деревенский микрорайон поможет подготовка к саммиту АТЭС, в ходе которой, как известно, благодаря федеральной помощи можно катком пройтись по подобным объектам. Но, как видим, саммит мы будем встречать со своим «Шанхаем». С ним в принципе ничего невозможно сделать?

- Почему? Это место только дорожает. А значит, шансы на то, что этот участок будет расселен и на нем будет возведен хороший объект, только увеличиваются. Время придет. Другое дело, что городу не стоит тратить деньги на выкуп участков и строительство торговых центров и им подобных. Нам надо детские сады строить, дороги ремонтировать. Мы это будем делать, а бизнес рано или поздно придет и сам всех расселит.

Кстати, на указанном вами месте татары очень хотят построить мечеть. Облюбовали этот участок. Но мы еще ведем переговоры, смотрим, так как есть неоднозначное к таким планам отношение большинства жителей. Там все-таки достаточно близко расположены жилые дома и офисы. Но место, Вы правы, очень хорошее.

- Считаете ли вы низкий результат «Единой России» на этих выборах закономерным?

- Весной у нас были довыборы в городскую думу. И два единоросса между собой состязались. Потом один сам ушел перед голосованием, и в результате прошел коммунист. Три месяца назад мне положили аналитическую записку, из которой следовало, что такая ситуация может повториться по всем округам во Владивостоке, если будет такая же история. В принципе, так и произошло. Результат закономерен.

При явке 40%, 60% не пришло на голосование. Посчитали, что и так понятно, кто выиграет. А те, кто мыслит протестно, пришли и проголосовали. Но предпосылки к этому создали и ход избирательной кампании, и ее построение. Когда партия принимает решение выдвинуть какого-то кандидата, а кроме него на этом округе от этой же партии идут еще трое, значит, побеждает кто-то другой.

- Ряд депутатов городской думы считает, что пришло время пойти на эксперимент и ввести во Владивостоке принципиально новый для краевого центра институт муниципальной власти - сити-менеджмент. Ваше отношение к этой идее.

- В моем положении - я против сити-менеджера. Это понятно. Хотя такой институт имеет место быть. На самом деле, можно быть сити-менеджером, но плохим управленцем. Можно быть избранным мэром напрямую, но быть плохим главой. Моя политическая карьера насчитывает порядка 11 лет. Есть мэры, которые избирались напрямую и являются очень хорошими главами, а были вообще никакие. На мой взгляд, хуже, когда «повезет - не повезет». Поэтому все индивидуально и зависит, по большей части, от того, как все исторически сложилось. Я думаю, что жители Владивостока не поддержат сити-менеджера, потому что горожане - люди вольнолюбивые, привыкли сами все решать. И когда можно напрямую поучаствовать в выборе главы города, а не размыто через депутатский корпус, думаю, горожане выберут первый вариант.

- Можете оценить действия ваших предшественников на посту мэра. Кто из них, если так можно сказать, максимально «навредил» Владивостоку?

- Cмотрите, у нас очень много в городе богатых людей. А откуда их богатство появилось? В центре города половина зданий была муниципальной. Сейчас они частные, причем эти здания были выведены хитрыми способами, без оплаты денег в казну. В большей степени в «эпоху НИКОЛАЕВА» (Владимир Николаев - предшественник Игоря Пушкарева на посту главы г.Владивостока, в настоящее время находится в розыске - «ЗР».). Конечно, известен и КОПЫЛОВ (Юрий Копылов уступил пост мэра Владимиру Николаеву. - «ЗР».), который сдал в аренду кинотеатры за $100 на 50 лет. И «Океан», и «Уссури», и «Иллюзион». А когда мы попытались зацепиться за «Галактику», так у директора нашего МУПа сожгли машину, кошку без головы на дверь повесили маме его, другим. Но мы идем, и там, где есть возможность и какие-то основания забрать назад, мы это делаем.

- Начиная со следующего года учреждения здравоохранения переходят в ведение краевого бюджета. На что планируете потратить высвобождаемые средства?

- То, что у нас высвободилось, край уже забрал. Раньше мы получали 30% от НДФЛ и могли больше получать, если субъекты решат, что можно дать больше. Но забрать больше было нельзя. 30% по закону были нашими. Буквально в ноябре было решение, теперь муниципалитетам оставили лишь 20%. Поэтому у нас (во Владивостоке) сейчас дефицит в бюджете. И это притом что мы уже приняли бюджет на будущий год на основании краевого бюджета, а потом Госдума решило «задним числом» это сделать (сократить долю). И сейчас у нас дырка на 800 млн рублей, кроме того дефицита, что был заложен в бюджет изначально. Это как раз стоимость здравоохранения.

Кстати, денег у нас не прибавилось, налогов никто не добавил. Это миф о том, что край нам помогает деньгами. Меня пригласили на заседание Законодательного собрания края отчитаться, как много денег край нам дал и как мы их потратили. Я ради интереса тогда взял и посчитал. Получилось, что с учетом всех доплат, например, на питание детей 1-4 классов, которые получают и другие муниципальные образования, мы получили за три года 900 с небольшим млн рублей. А если вычесть обязательные платежи, которые и другие муниципалитеты получают, то мы получили 600 млн рублей за три года. 200 млн рублей в год, это просто копейки!

Некоторые главы жалуются, что денег им не добавляют, так как все уходит Владивостоку. А если разделить полученные нами 200 млн рублей на 34 муниципальных образования в крае, то получится всего чуть более 6 млн на каждое. Даже для самого маленького района эти деньги не изменят ситуацию абсолютно. 6 млн рублей квартира во Владивостоке стоит. Это большие деньги? Все остальные средства, которые мы получаем, поступают из федерального бюджета. Поэтому мы стараемся сделать все возможное, чтобы город максимально участвовал в федеральных программах, в том числе по ремонту многоквартирных домов.

- Как вы считаете, может мэрия положить конец экспериментам с точечной застройкой в краевом центре?

- Все решения, которые принимает городская архитектура, основаны на документах. Подается право на земельный участок, проект согласованный, экспертизы и т.д. И мы, когда поступают все эти документы, просто не имеем права не выдать разрешение на строительство. Мы даем, но люди недовольны. Не хотят, чтобы в их дворе появился новый дом, хотя по всем нормам он может быть там построен. К примеру, сегодня мы смотрим, как найти решение, чтобы выйти из ситуации на ул. Надибаидзе. Но как быть с инвестором, который потратил деньги на землю и проект и не нарушает никаких норм? Вот здесь есть конфликт. Та же самая ситуация на ул. Толстова. Просто жильцы не хотят, чтобы там что-то было. Потому что у председателя ТСЖ «Толстовцы» там была стоянка. Она зарабатывала с этого. А потом этой стоянки не стало. Пришла другая компания, которая имеет право собственности на этот земельный участок. Как правило, конфликт кто-то подогревает. Есть просто частные интересы, но звучит хорошо – «мы против, чтобы на месте детской площадки построили дом». А там была автостоянка.

Когда начинаешь разбираться, многое становится ясным. Я всегда стою на стороне жителей, и там, где есть возможность точечной застройки избежать, мы это делаем. Потому что сейчас Владивосток впервые за последние лет тридцать мы застраиваем микрорайонами. Комплексная застройка идет. Микрорайоны Снеговая Падь, Патрокл, Синяя сопка в Трудовом...

Те небольшие участки земли, которые есть в ведении города, мы реализуем на аукционах под жилищное строительство. Пожалуйста, бери, строй. Без вопросов. Если бы город распоряжался землей, многих спорных вопросов просто бы не возникало. Я бы мог договориться (с инвестором) и обменять участок на другой. Но нет возможности. Наша позиция – как можно меньше вставлять палок в колеса бизнесу. Желают строить – немедленно выдать разрешение, помочь и подсказать. Это и есть развитие города.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».