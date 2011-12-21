Митинги протеста в России подтвердили итоги голосования

Выборы 4 декабря, возможно, положили начало конца очередной партии власти - «Единой России». Причем главное – не митинги, и даже не то, что лидер партии Владимир ПУТИН начал от нее дистанцироваться. Самое важное то, как проголосовали россияне. Ведь именно протестное голосование обеспечило неожиданно высокий результат так называемой «системной оппозиции».

Хочу обратить внимание – ни одна из партий не может похвастать резким ростом числа своих членов в междувыборный период. Поэтому даже накануне голосования эксперты-политологи, в том числе и сами партийцы, и не предполагали такие итоги. Просто они не учли, что россияне уже созрели для выражения недовольства партией власти. Но так как графы «против всех» в бюллетенях нет, то протестные голоса достались всем остальным партиям, участвующим в выборах. Всем, кроме «Единой России».

Митинги протеста подтвердили итоги голосования. И весьма наглядно показали насколько российское общество недовольно партией власти. Конечно, итоги выборов не будут пересмотрены. А вот ответственность за махинации при подсчетах голосов кто-то должен понести. И не только единичные «стрелочники», чтобы вернуть хоть какое-то доверие к власти. Тем не менее, самый масштабный за время руководства страной Владимира Путина протест зримо продемонстрировал насколько общество недовольно властью и ее политическим олицетворением – «Единой России».

И это начало ее заката. Даже лидер партии Владимир Путин начал дистанцироваться от своего детища и в преддверии кампании по выборам президента России теперь делает ставку на «Народный фронт». А без харизмы своего лидера и его ресурса влияние единороссов ослабнет.

Расчеты политологов и партии власти спутала молодежь. На последние выборы пришли люди, родившиеся после распада СССР, не пораженные страхом перед государственной машиной. Молодежь возмутилась ложью и коррупцией, все более пронизывающей Россию, и проголосовала «против». Она же вышла на митинги протеста.

В 90-е годы, хочу напомнить, движущей силой протестных настроений выступали пожилые люди, сохранившие свои социалистические идеалы. А вот сейчас на митинги пошла молодежь. В этом между старым и новым временем большая разница. Впрочем, есть между ними и общее – и пенсионерам 90-х, и нынешним молодым нечего терять.

Так за кем теперь пойдет непродажная молодежь, искренне переживающая за свою страну? Судя по итогам голосования, она со своими политическими симпатиями еще не определилась. Кто сумеет убедить молодое поколение в своей честности и искренности, тот и «оседлает» политический процесс. И тут нынешним победителям от системной оппозиции придется весьма непросто. Получившийся после выборов расклад не позволит им, как они привыкли, все списать на то, что слишком у них мало голосов и потому, дескать, они хотят, но не могут противостоять партии власти.

Впрочем, и самим молодым избирателям еще предстоит выдержать экзамен и не пойти на поводу у провокаторов. Тем более воспользоваться нарождающимся недовольством готовы все, включая власть для закручивания гаек. Повторные митинги, назначенные на 24 декабря, покажут насколько зрелой и реальной политической силой стала молодежь. Если массовость резко спадет, то значит, прошедшие акции были лишь всплеском активности и «Единая Россия» еще может жить спокойно. А вот если митинги соберут еще столько же, докажет, что на политическую авансцену вышли не диссиденты-оппозиционеры, а принципиально новое поколение, которое требует перемен. В первую очередь демократизации общественной и политической жизни. И власть или начнет эти перемены, или на следующих выборах ей придется уйти. И не помогут никакие политтехнологии.

Олег Жунусов, «Золотой Рог».