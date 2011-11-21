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Третий участок приморской дороги Де Фриз - Седанка – Патрокл откроет Игорь Шувалов
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ZRPRESS. 22 ноября в Приморский край прибывает первый зампред Правительства России Игорь Шувалов. Он посетит Владивосток, Арсентьев, Находку, Пограничный и ЗАТО Большой Камень. В ходе поездки проверит выполнение данных им ранее поручений в рамках подготовки федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья». Об этом сообщил представитель его секретариата.
В нынешний приезд первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов планирует посетить Арсеньевский авиационный завод «Прогресс». Здесь он осмотрит площадку для производства малой авиации. Он также посетит сельскохозяйственную ярмарку, автомобильный завод «Соллерс», откроет третий участок дороги «Полуостров Де Фриз - Седанка – Патрокл», побывает в образовательных и медицинских учреждениях. В каждом посещаемом населенном пункте Шувалов планирует встретиться с трудовыми коллективами, студентами и преподавателями, а также провести встречи с жителями.
Представитель секретариата Шувалова также отметил, что в ходе поездки первый вице-премьер проведет отдельное совещание по развитию энергетики края, где будут подниматься, в том числе, вопросы тарифов.
Это уже пятая поездка первого вице-премьера в Приморье за последние несколько месяцев. Ранее он посетил северные территории края, Хасанский, Пограничный, Хорольский и Октябрьский районы, где провел встречи с жителями. Эта не совсем характерная система работы с людьми первого заместителя Владимира Путина начинает давать результаты. Во время предыдущих визитов Шувалова были выявлены острые проблемы, с которыми сталкиваются приморцы, а также определены приоритетные направления развития края.
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