Майкл Тэй: Очень важно наладить связи Владивостока с Азией

Глава Российско-сингапурского делового форума (РСДФ) Майкл ТЭЙ в 2009 году стал 17-м исполнительным директором саммита АТЭС-2009, заняв этот пост во время экономического кризиса. Во время работы V Тихоокеанского экономического конгресса, проходившего во Владивостоке 9-10 сентября, Майкл Тэй рассказал «ЗР» о том, что может принести саммит АТЭС российскому Дальнему Востоку.

- Подготовительная работа над саммитом АТЭС в Сингапуре началась еще в 2008 году. Одновременно мне предстояло проведение и Российско-сингапурского делового форума, организацией которого я занимаюсь с 2006 года. Это само по себе было непростым делом. На тот момент не было другого пути выхода из кризиса, как только помочь компаниям возродиться. Этот кризис послужил хорошим напоминанием нашим руководителям, политическим лидерам и бюрократам о том, что не они создают богатство нации, а бизнесмены. Моя задача была не работать как обычно, а поставить во главу угла интересы бизнеса. Положительным эффектом от работы саммита АТЭС была большая интеграция с предпринимателями и представителями бизнеса для поиска выхода из сложной экономической ситуации.

В любой региональной, международной организации возникают проблемы защиты национальных интересов. Политики и бюрократы собираются, и каждый отстаивает свою точку зрения. Особенность саммита, который я возглавлял, была в том, что перед нами стояла очень позитивная задача по спасению компаний. Мы работали вместе на благо сохранения бизнеса наших стран.

Что касается проведения Российско-сингапурского делового форума в 2009 году, там были еще большие проблемы, поскольку в правительстве Сингапура были мнения, что форум провалится из-за кризиса, ведь руководители компаний были прежде всего заняты их спасением, а не развитием бизнеса и выходом на новые рынки. Для его проведения необходимо было, чтобы компании выделили время и деньги, а мне предстояло найти спонсоров. Как это можно было гарантировать во время кризиса? В то время я решил быть русским и просто идти вперед. Количество участников увеличилось в два раза в 2009 году. Это получилось благодаря тому, что форум оказался хорошей площадкой для обсуждения возможностей выхода из кризиса, были достигнуты договоренности о дальнейшей совместной деятельности наших компаний. Это реальные проекты, о которых, может быть, не всегда объявляется, но которые с успехом развиваются.

- Что может дать России проведение саммита АТЭС-2012?

- Для России это очень позитивное событие, поскольку позволяет задать новую повестку дня в укреплении своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). До принятия этого решения (что саммит АТЭС будет проводиться во Владивостоке – «ЗР») политика России в АТР была неоднозначной. Сейчас благодаря тому, что саммит будет проводиться в России, есть возможность уделить внимание задачам, которые стоят перед Россией в АТР, познакомиться с бизнесом региона, наладить необходимые связи, которые помогут России дальше развиваться. Второй позитивный момент проведения саммита во Владивостоке - стимул для дополнительных инвестиций для развития региона. То, что раньше заняло бы 20 лет, сейчас делается за 2-3 года.

Соседями Приморского края являются очень конкурентоспособные страны - Япония, Корея и Китай. И Дальнему Востоку России просто необходимо повысить свой уровень социально-экономического развития для того, чтобы оставаться конкурентоспособным.

- До очередного саммита АТЭС осталось чуть меньше года. Увиденное во Владивостоке отвечает предъявляемым к организации подобных форумов требованиям?

- Первый раз я был здесь в 2004 году. Прогресс налицо. Когда я в первый раз встречался с Арасом АГАЛАРОВЫМ (владелец компании «Крокус Интернешнл» - генерального подрядчика застройки острова Русский) в 2009 году, то мне показывали фотографии пустынного острова, на котором ничего не было, и он говорил, что все очень сложно. Через год мы встречаемся, он показывает - почти все построено! На V Международном экономическом конгрессе первый вице-премьер российского правительства Игорь ШУВАЛОВ говорил о том, что строительство университета, мостов, дорог не является «показухой».

Очень важно наладить связи Владивостока с Азией. Причем необходимо не только российским студентам поехать туда учиться, но и студентов из Азии привезти учиться в Приморье. Налаживать связи на академическом уровне, обмен студентами, привлекать бизнес. Дать посыл компаниям о том, что Россия обеспечит работоспособность бизнеса и, самое главное, при этом не будет чинить препятствия.

Одна из больших проблем сегодня - это получение российской визы. Многие бизнесмены ко мне обращаются, говорят о том, что они хотят поехать в Россию, поучаствовать в инвестиционном проекте, но визу быстро сделать невозможно. А нужно быстро, потому что люди все деловые. Они не могут ждать паспорт 15 дней, они ездят по всему миру. Решение этой проблемы реально поможет развитию отношений между бизнесами наших стран.

Для нас очень важны открытость страны и простота ведения бизнеса. Это одно из направлений, в котором государственные органы России могли бы помочь, чтобы упростить развитие бизнес-отношений. И такая маленькая вещь, как виза, может устранить очень многие препоны.

Досье "ЗР"

Майкл Тэй (в прошлом - посол Республики Сингапур в Российской Федерации) возглавляет Организационный совет РСДФ в качестве его исполнительного директора. Организационный совет форума осуществляет свою деятельность при поддержке комитета по развитию международной торговли Сингапура под эгидой министерства торговли и промышленности Республики Сингапур.