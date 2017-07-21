Незаконную стройку гостиницы в центре Владивостока намерены запретить

Губернатор Владимир Миклушевский в четверг, 20 июля, провел прием граждан по личным вопросам. Озвученные жителями вопросы касались в том числе незаконного строительства.

Жительница Владивостока Оксана Тисленко рассказала, что в районе улицы Всеволода Сибирцева, 16 рядом с жилыми домами, которые являются памятниками истории, выдано разрешение на строительство 10-этажной гостиницы.

«Договор на строительство был заключен в 2004 году, изначально проект предполагал три этажа, но в итоге оказалось, что это 10-этажный гостиничный комплекс. В настоящее время территория огорожена забором, но стройка там не ведется», – сказала она.

Губернатор Владимир Миклушевский заявил, что исторический центр Владивостока должен быть сохранен, и поручил руководителю региональной инспекции государственного строительного надзора Михаилу Заиченко проверить факт незаконного строительства гостиничного комплекса, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Сегодня на место строительства приедут специалисты госстройнадзора. Если разрешение на строительство выдано с нарушениями нормативных актов, то будут приняты меры вплоть до возбуждения уголовного дела», – заявил Губернатор.

Газета "Золотой Рог", Владивосток