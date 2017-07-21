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Незаконную стройку гостиницы в центре Владивостока намерены запретить

21 Июля 2017, 08:54 | Владивосток

Губернатор Владимир Миклушевский в четверг, 20 июля, провел прием граждан по личным вопросам. Озвученные жителями вопросы касались в том числе незаконного строительства.

Жительница Владивостока Оксана Тисленко рассказала, что в районе улицы Всеволода Сибирцева, 16 рядом с жилыми домами, которые являются памятниками истории, выдано разрешение на строительство 10-этажной гостиницы.

«Договор на строительство был заключен в 2004 году, изначально проект предполагал три этажа, но в итоге оказалось, что это 10-этажный гостиничный комплекс. В настоящее время территория огорожена забором, но стройка там не ведется», – сказала она.

Губернатор Владимир Миклушевский заявил, что исторический центр Владивостока должен быть сохранен, и поручил руководителю региональной инспекции государственного строительного надзора Михаилу Заиченко проверить факт незаконного строительства гостиничного комплекса, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Сегодня на место строительства приедут специалисты госстройнадзора. Если разрешение на строительство выдано с нарушениями нормативных актов, то будут приняты меры вплоть до возбуждения уголовного дела», – заявил Губернатор.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: Владимир Миклушевский  гостиница  владивосток  стройка 



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Комментарии

  • Р В РЎСљР В Р’ВµР В Р’Вµ13:59, 21.07.2017#

    Ёптить! Дожились. . . Губернатору бабушка докладывает о незаконных СТРОЙКАХ)). . . Ну и "вертикаль" вы выстроили, господа Едриллы, со своим Царём. . . А о помойках на всю страну обсуждается. . . Трудно верить в устойчивость подобного режима

  • житель14:00, 21.07.2017#

    Пока нехто с фамилией АХ. . ЯН третий срок сидит в местной думе будет самое позорнейшее архитектурное творение его рук-черная стеклянная надстройка-гроб на крыше дома по Океанскому проспекту 1. Котрая приводит любого приезжего и туриста в неимоверную тоску. ЭТО КАТАФАЛК ? Нет это местный депутат! И как только . . . дальше может верить в искренность губернатора и по тексту - что исторический центр Владивостока должен быть сохранен, и поручил руководителю региональной инспекции государственного строительного надзора Михаилу Заиченко проверить факт незаконного строительства. и так далее

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