Совсем невидимая борьба

Российская власть не хочет бороться с коррупцией - к такому выводу пришли участники научно-практического семинара «Транснациональные криминальные вызовы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», организованного Владивостокским центром изучения организованной преступности ЮШ ДВФУ.

- В качестве иллюстрации приведу пример с компанией «Даймлер», которая – и это доказано – платила по всему миру взятки за контракты на поставку машин. В результате в 2010 году она, признав себя виновной, заплатила штраф в размере 185 млн долларов. Российская дочерняя компания также признала себя виновной в том, что платила взятки российским чиновникам. Кристальный пример коррупции. Вот идеальный полигон для борьбы с ней – есть все документы и все показания – борись, не хочу. Но не тут-то было.., - воскликнул руководитель Владивостокского центра изучения организованной преступности ЮШ ДВФУ Виталий НОМОКОНОВ. – Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр БУКСМАН на вопрос, кто в России был наказан, ответил, что «насколько мне известно, уголовного дела по этому поводу так и не было заведено». Как правильно подытожили происходящее американские гости, все же старавшиеся соблюдать некую политкорректность, нет у наших руководителей политической воли! Российское экспертное сообщество сделало все, что могло, и уперлось в чиновничью стену.

Согласно последнему всероссийскому опросу Фонда общественного мнения (ФОМ), 83% из 1,5 тыс. россиян считают, что сегодня в России высокий уровень коррупции, а 31% уверен, что через год уровень коррупции в стране будет еще выше.

- За минувшее десятилетие коррупционная деятельность российских должностных лиц приобрела транснациональный масштаб, - заявил член Общественного совета УМВД по ПК Александр СУХАРЕНКО. - При этом если раньше она ограничивалась рамками СНГ, то сегодня охватывает десятки стран мира. В целях реализации коррупционных схем они используют не только коммерческие, но и криминальные структуры. Для защиты от возможного уголовного преследования, в нарушение законодательства о государственной (муниципальной) службе должностные лица приобретают второе гражданство.

В большинстве случаев правоохранительные органы РФ не усматривают состава преступления в материалах, передаваемых им зарубежными коллегами. А это подрывает доверие зарубежных партнеров к российской правоохранительной системе как неспособной противостоять разгулу коррупции в стране, утверждает эксперт.

Участники семинара пришли к выводу, что для эффективной борьбы с коррупцией в первую очередь необходима политическая воля российского руководства, после чего можно будет приступить к заделке брешей в российском законодательстве, которые позволяют коррупционерам достаточно вольготно чувствовать себя в России.