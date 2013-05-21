ОНФ донесет мнение общественности до президента без посредников

На вопросы «ЗР» отвечает координатор Приморского регионального оргкомитета Общероссийского народного фронта Роман Титков.

6 мая Общероссийский народный фронт (ОНФ) отметил свое двухлетие. Координатором Приморского регионального оргкомитета в апреле назначен представитель Российского союза промышленников и предпринимателей, генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ. «ЗР» выяснил позицию ОНФ по актуальным проблемам, в том числе и по выборам главы администрации Владивостока.

- В апреле вы стали координатором ОНФ в Приморье. Что было сделано за прошедшее время?

- Организован региональный комитет, который состоит сейчас из доверенных лиц президента и руководителей региональных отделений общественных движений. Главным критерием отбора организаций стала поддержка президента и его политики. Провели ряд встреч. Обозначили острые для Приморья темы, такие как: социальная норма электричества, школьная форма, закон о рыбалке и другие. Недавно общались с мэром Владивостока Игорем ПУШКАРЕВЫМ, с которым мы обсудили городские проблемы.

- Осенью состоятся выборы главы администрации Владивостока. ОНФ будет принимать в них какое-либо участие?

- Принимать участие мы по своему статусу не имеем права. Мы являемся только движением. Но мы можем оказать поддержку тем некоммерческим организациям, представители которых входят в организационный комитет ОНФ.

- А кого вы намерены поддержать?

- На должности мэра Владивостока мы видим Игоря Пушкарева. Игорь Сергеевич уже знает город. Достойно показал себя. Уверенный хозяйственник. И было бы неправильно менять человека, у которого уже есть опыт управления таким сложным городом, как Владивосток и у которого есть готовые планы по развитию города. Человек на таком посту должен руководить не менее двух сроков. Таково наше общее мнение и мое личное, как руководителя крупного производственного предприятия.

- Кстати, вы потомственный производственник. Ваш отец начинал работать на «Дальприборе» мастером и впоследствии возглавил предприятие. Вы руководите заводом с 2008 года. Почему решили податься в политику?

- Мне часто задают этот вопрос. Для меня ОНФ - это не политика. Политика - это партии, выборы, партстроительство. Здесь же, в ОНФ, больше общественного движения, люди, их мнения.

Многие значимые предприятия региона кроме производственной деятельности несут на себе значительную социальную и общественную нагрузку. Не исключением является и «Дальприбор». Соответственно, ведение общественной деятельности мне понятно и близко. И в этом случае Фронт получился «в тему». Руководство Фронтом для меня ничего принципиально не изменило, скорее, поставило новые цели и задачи и значительно расширило круг общения.

- И все же наблюдатели высказывают мнение, что Путин разочаровался в «Единой России» и потому сейчас он будто бы намерен сделать ставку на ОНФ, который был создан по его инициативе. В эту версию логично вписывается то, что 11-12 июня состоится съезд ОНФ, на котором Фронт будет преобразован из движения в общественную организацию. Что вы об этом думаете?

- На сегодняшний день это именно мнения. Дальше разговоров и аналитических статей дело не идет. Партийное строительство в рамках ОНФ на этом этапе развития не рассматривается. Партстроительство ведется на другой основе, на других принципах и с другими целями. ОНФ - это надпартийная общественная структура. Перед ОНФ ставится задача максимально быстро доносить мнение общественности до президента без посредников. Фронт должен стать по-настоящему народным движением. ОНФ должен стать площадкой для партий и организаций, поддерживающих президента. Ну, а как уже дальше сложится его развитие - покажет время.

Как сказал руководитель Центрального оргкомитета по подготовке учредительного съезда Общероссийского народного фронта Андрей БОЧАРОВ: «Никто и никогда не ставил задачу сформировать Народный фронт из лояльных власти людей. ОНФ объединяет экспертов с активной жизненной позицией. А взгляды на пути решения проблем страны у них могут быть разными. Как и политические взгляды. Главное, чтобы люди не были равнодушными к судьбе страны. И считали Россию своей Родиной, а не общежитием: пожили и разбежались. ОНФ - площадка для открытой дискуссии не только общества с властью, но и внутри самого общества. Никто пока не предоставлял людям такой возможности. Проблему можно решить, лишь обсудив ее со всех сторон, объединив усилия. Помните известную юмореску про плохо сшитый костюм, когда к пуговицам и другим его частям по отдельности претензий нет, а носить невозможно? Так вот на площадке ОНФ «сшить костюм» можно».

- Сразу после съезда ОНФ в середине июня начнется процесс формирования руководящего состава региональных отделений. Кого вы видите в Координационном совете Приморского отделения ОНФ?

- На сегодняшний день действующий состав Оргкомитета по подготовке к съезду - а в нем 21 человек - точно должен войти в будущий Координационный совет. Далее, если захочет еще кто-нибудь, то наши двери открыты. И для организаций, и для людей. Главное, чтобы люди поддерживали президента делом и не ограничивались в этой поддержке одними словами.

- Что у вас в ближайших планах?

- Проработать проект Устава ОНФ. Далее, по мере получения информации из Центрального оргкомитета, сформировать список делегатов на съезд Общероссийского народного фронта.

Досье «ЗР»

Роман Владимирович Титков родился 22 августа 1971 года во Владивостоке. Окончил физико-математическую среднюю школу №23 г. Владивостока. Затем поступил в Политехнический институт, где получил специальность «инженер-технолог». Поступил на юридический факультет в ДВГУ, но еще не окончил. Окончил Академию народного хозяйства, получил степень MBA. Трудовую деятельность начал с 15 лет, работая во время летних каникул. После окончания института в 1998 году, в год кризиса, поступил на работу в Сбербанк, где, впрочем, проработал менее года. Затем трудился в частных судоходных компаниях. «Когда получил диплом, разразился мировой кризис и «оборонка» совсем не привлекала. Да и опыта надо было набраться», - пояснил «ЗР» свой выбор места работы Роман Титков. В 2000-м году пришел работать в ОАО «Дальприбор» на должность заместителя начальника цеха. «Завод знаю с шести лет, когда отец начал брать меня с собой на работу. В то время на предприятии работали 5 тыс. человек. Было установлено новое оборудование. Завод бурно развивался. Было много разработок и заказов», - вспоминает Роман Титков. По мере накопления опыта Роман Титков поднимался по карьерной лестнице. И в 2008 году был избран генеральным директором. В 2013 году был переизбран гендиректором ОАО «Дальприбор».

Олег ЖУНУСОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.