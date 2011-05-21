У Владивостока появился еще один побратим из Китая

18 мая у Владивостока появился новый, тринадцатый побратим - Яньбянь-Корейский автономный округ Китайской Народной Республики. Соглашение о побратимстве в торжественной обстановке подписали в столице округа - городе Яньцзи глава Владивостока Игорь Пушкарёв и губернатор ЯКАО Ли Лунси.

Владивосток и Яньбянь-Корейский автономный округ уже около 15 лет, после ввода в строй пограничного перехода "Краскино", связывают отношения дружбы и сотрудничества. Этому способствует "народная дипломатия" - туристические обмены, организация совместных мероприятий. Многие из них реализуются на официальном уровне руководством Владивостока и ЯКАО.

Так, в 2002 году был подписан Меморандум об установлении отношений дружественного обмена и торгово-экономического сотрудничества между Владивостоком и Яньбянь-Корейским автономным округом. В 2009 году во Владивостоке с успехом прошла красочная презентация ЯКАО. Ее результатом стало подписание торгово-экономических договоров на сумму около 300 миллионов долларов США, а также соглашений о сотрудничестве, разработка инвестиционных проектов. В июле прошлого года представительная делегация ЯКАО участвовала в праздновании 150-летия Владивостока. Горожанам запомнилась яркая концертная программа артистов из ЯКАО.

"В этом свете договор о побратимских отношениях Владивостока и Яньбянь-Корейского автономного округа представляет особую важность, - подчеркнул в ходе церемонии подписания Игорь Пушкарёв. - Договором предусмотрена активизация контактов в экономике, культуре, науке, образовании, здравоохранении, спорте. Это сделает наши территории еще более динамично развивающимися. Эти процессы полностью соответствуют реализации правительственной программы "О развития Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Мы намерены и в дальнейшем максимально использовать возможности, открывающиеся перед Владивостоком в преддверии саммита АТЭС-2012".

Ли Лунси, в свою очередь, предложил организовать постоянно действующий координационный совет для обмена информацией, разработки и реализации различных проектов. Среди них губернатор ЯКАО назвал увеличение туристического потока, восстановление авиасообщения между Владивостоком и Яньцзи, реализацию инвестиционных проектов в области марикультуры и других сферах экономики. Он также пригласил делегацию Владивостока на празднование 60-летия ЯКАО в будущем году.

В заключение церемонии делегации Владивостока и ЯКАО посадили дерево дружбы в центре Яньцзи.

Таким образом у Владивостока стало 13 зарубежных побратимов: Сан-Диего, Такома и Джуно (США), Ниигата, Хакодатэ и Акита (Япония), Пусан (Республика Корея), Манта (Эквадор), Кота Кинабалу (Малайзия), Вонсан (КНДР), Далянь и ЯКАО (КНР), а также один российский город - Владикавказ.

В Яньцзи были также подписаны еще два совместных документа - "Соглашение о сотрудничестве в области туризма между управлением международных отношений и туризма и управлением туризма ЯКАО" и "Соглашение о сотрудничестве между Приморской торгово-промышленной палатой и Управлением коммерции ЯКАО".

Затем глава Владивостока посетил Яньбяньский университет, в котором обучаются около 12 тысяч студентов из разных стран, в том числе, из России. Игорь Пушкарёв выступил с лекцией перед студентами и преподавателями университета, в которой познакомил с ходом подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012, а также рассказал о перспективах развития взаимовыгодных добрососедских отношений между столицей Приморья и ЯКАО. Ректор Яньбяньского университета вручил Игорю Пушкарёву диплом почетного профессора этого учебного заведения.

Программа двухдневного пребывания делегации Владивостока в Яньцзи была весьма насыщенной. Прием в честь почетных гостей дал первый секретарь парткома ЯКАО Чжан Аньшунь. Делегация Владивостока также приняла участие в традиционном для ЯКАО фестивале цветения сливы, гвоздем программы которого стал большой концерт с участием прибывшего из столицы Приморья ансамбля русского народного танца "Алиса".

Справка: Яньбянь-Корейский автономный округ (ЯКАО) - административная единица в составе провинции Цзилинь Китайской Народной Республики. Столица округа - город Яньцзи, в состав округа также входят города Хуньчунь (хорошо известный туристам из Приморья), Тумэнь, Луньцзин. ЯКАО основан в 1952 году, он является регионом компактного проживания этнических корейцев и единственным национальным округом на северо-востоке Китая. Сегодня Яньбянь-Корейский автономный округ является одной из самых динамично развивающихся территорий Северо-Восточного Китая. Основными отраслями экономики в ЯКАО являются лесоперерабатывающая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, энергетическая, пищевая, фармацевтическая промышленность. Значительную роль играет Хунчуньская международная зона экономического сотрудничества, где ведется переработка экспортных товаров и осуществляется большой объем китайско-российской приграничной торговли.