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Приморский депутат хочет запретить властям тратить деньги на "Хаятты"
Строительство пятизвездных отелей «Хаятт» на Корабельной набережной и мысе Бурном во Владивостоке вновь становится предметом политического торга. Депутат от КПРФ Артем САМСОНОВ внес на рассмотрение коллег законопроект, который запрещает выделять из краевого бюджета средства на достройку гостиниц, а также предоставлять госгарантии для получения кредитов в банках на эти же цели компанией «Наш дом – Приморье». Однако краевые власти намерены впредь сами решать все вопросы, связанные со строительством отелей» «Белый дом» дал отрицательный отзыв на проект Самсонова.
В пояснительной записке депутат ссылается на недавно обнародованный отчет краевой Контрольно-счетной палаты, которая в 2013 году проверяла расходование ранее выделенных бюджетных средств на строительство двух «Хаяттов» во Владивостоке. Опираясь на данные из этого документа, Артем Самсонов утверждает, что на строительство и ввод в эксплуатацию гостиниц необходимо еще 4,5 млрд. руб..
В связи с этим проект закона предусматривает, что из бюджета Приморского края не могут выделяться средства на предоставление бюджетный инвестиций на строительство двух гостиниц. Также запрещается тратить деньги на предоставление госгарантий для получения банковских кредитов на эти же цели.
«Так как данные гостиничные комплексы являются коммерческим проектом и после постройки будут переданы в частную собственность, данные расходы не являются первоочередными для Приморского края. Предлагаю законодательно запретить финансирование строительства гостиниц до тех пор, пока не будет предоставлено финансово-экономическое обоснование с указанием срока окупаемости необходимых вложений в размере 4,5 млрд руб.», - предлагает Артем Самсонов в пояснительной записке.
Законопроект депутата-коммуниста коллеги должны рассмотреть на заседании комитета по экономической политике и собственности, которое намечено на среду, 23 апреля. Как ожидается, в ходе заседания парламентарии заслушают директора градостроительства ПК Олега ЕЖОВА.
Тем временем краевые власти уже обозначили негативное отношение к законопроекту. В заключении губернатора на документ указывается на его противоречие Бюджетному кодексу РФ: во-первых, Законодательное Собрание не наделено полномочиями по решению вопросов о предоставлении бюджетных субсидий юрлицам, а во-вторых, право предоставления госгарантий может быть прописано только в законе о бюджете Приморского края на текущий финансовый год. Аналогичные аргументы приведены и в отзыве правового управления ЗС ПК.
Напомним, что на сегодняшний день готовность обеих гостиниц составляет около 80 проц.. По словам вице-губернатора Приморья Василия УСОЛЬЦЕВА, объем финансирования «Стройки века» уже составил более 13 млрд руб.. Для завершения строительства, согласно расчетам, необходимо 1,4 млрд руб. для гостиницы на Корабельной наб ережной и 1,6 млрд руб. – для гостиницы на мысе Бурном.
Сейчас в гостинице "Хаятт Ридженси – Золотой Рог" идет комплексное техническое освидетельствование здания. Одновременно продолжаются общестроительные и отделочные работы. Кроме того, Минрегионом РФ дано поручение параллельно достраивать и гостиницу на мысе Бурный.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Дали деньги на Хаятты - не построил ни. . уя ты )))