Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин вызовет министров "на ковер" во Владивостоке
И спросит, что они сделали для Дальнего Востока,
уровень развития которого, как сказал президент,
должен быть выше, чем в среднем по России
Дальневосточные регионы России должны выйти на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей. Так президент РФ Владимир ПУТИН напомнил федеральным чиновникам и депутатам о более ранних поручениях по ускоренному развитию ДФО. Промежуточные итоги этой работы Путин пообещал подвести в сентябре во Владивостоке, заслушав отчеты каждого министерства о работе на дальневосточном направлении.
На первый взгляд, теме развития Дальнего Востока в Послании президента Федеральному Собранию, которое Путин озвучил 20 февраля, было уделено не так много внимания, как в предыдущие годы. Однако это укладывается в общий тренд – в выступлении глава государства сосредоточился в основном на общих для страны вопросах, таких как демография, экология, здравоохранение, борьба с бедностью.
В то же время, президент напомнил всем, что развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока остается стратегической национальной задачей, и это «надо постоянно иметь это в виду всем ведомствам».
- В сентябре во Владивостоке обсудим, что каждое из федеральных ведомств сделало и делает для Дальнего Востока. Все наши планы строительства и модернизации автомобильных и железных дорог, морских портов, авиасообщений, систем связи нужно нацелить на развитие регионов, в том числе на повышение их туристической привлекательности, - отметил Владимир Путин. Напомним, что ранее территория Свободного порта Владивосток стала «полигоном» для запуска упрощенного визового режима, благодаря которому граждане иностранных государств получили возможность въехать в РФ по электронной визе.
Напомним, что в последние годы в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке проводится заседание президиума Госсовета, посвященное комплексному развитию Дальнего Востока. В этих заседаниях, помимо руководителей федеральных органов власти, принимают участие главы всех субъектов Дальнего Востока. По итогам подобных совещаний президент дает поручения по важным для ДФО вопросам – как правило, связанным с развитием транспортной и социальной инфраструктуры.
На некоторых из этих вопросов Владимир Путин остановился и в ходе нынешнего Послания. В частности, президент подтвердил планы по открытию во Владивостоке культурно-образовательного центра с филиалами ведущих музеев страны. Объект должен начать работать не позднее 2023 года. Говоря о транспортной инфраструктуре, глава государства поставил задачу к 2025 году увеличить в 1,5 раза (до 210 млн тонн) пропускную способность БАМа и Транссиба. Продолжится и реконструкция «воздушных ворот» крупных городов ДФО – Хабаровска, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского.
- Особое внимание было уделено и Дальнему Востоку с тем, чтобы его уровень развития был выше, чем в среднем по России. Для нас – это возможность полнее использовать федеральные программы. Президент дал поручение федеральным министрам предусмотреть в бюджетах денежные средства на улучшение всех дальневосточных регионов. Было озвучено также несколько новых инициатив: ипотечные каникулы для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетных семей, снятие ограничений по возрасту в программе «Земский доктор», а также новая аналогичная программа для учителей – «Земский учитель», – прокомментировал Послание президента губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. По мнению главы региона, многие уже действующие социальные программы края созвучны с поручениями президента, и поддержка федерального центра позволит быстрее улучшить ситуацию в социальной сфере.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Путин вызовет министров "на ковер" во Владивостоке
- Приморье получит деньги на столицу
- Эксперты обсуждают резолюцию Путина по Владивостоку
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Полпред президента Трутнев приедет во Владивосток
- Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
- Президента Путина ожидают во Владивостоке в ближайшие часы
- Впервые во Владивостоке Третьяковка представит шедевр русской живописи
- Путин пригласил еще одного высокопоставленного гостя на ВЭФ во Владивосток
- Законопроект о Свободном порте Владивостока принят в третьем чтении
Новости раздела
- Путин вызовет министров "на ковер" во Владивостоке
- Экс-мэр Владивостока: мнение избирателей на выборах главы города никто не спрашивает
- На "столичный трон" претендуют более полусотни человек
- Новый кандидат на пост главы Владивостока уже претендовал на кресло губернатора края
- Дальневосточный информационный ресурс: "Журналисты усомнились в Президенте"
- Известный в Приморье общественник заявил о своем желании побороться за кресло мэра Владивостока
- Приморье получит деньги на столицу
- Имя нового мэра Владивостока станет известно через 2 месяца
- Новым главой Владивостока станет ставленник Кожемяко
- Эксперты обсуждают резолюцию Путина по Владивостоку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В администрации Владивостока без лишнего шума состоялось важнейшее кадровое решение
- Владивосток переел фастфуда
- Проект "Посмотри на Владивосток" путешествует по Приморью
- Жители Владивостока борются против "Системы" и новой высотки
- Проект "Владивосток-СПГ" упомянули в связи с новыми санкциями США
- "Суперджет": новая версия в ответ на санкции
- В Год лосося улов любимой рыбы на Дальнем Востоке решили увеличить
- Мост Благовещенск - Хэйхэ: стыковка близко
- "Славда" приобретает оборудование в связи с растущими объемами производства
- Сбербанк выпустил первую в России международную кредитную карту для предпринимателей
уберите этого клоуна . . он уже 20 лет нас постепенно ставит на колени и из порожня переливает воду туда сюда засланый агент запада