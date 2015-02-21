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Во Владивостоке больше не будут выбирать мэров

21 Февраля 2015, 14:50 | Владивосток

Процесс отмены прямых выборов главы города завершился во Владивостоке. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», 19 февраля городская дума приняла соответствующие поправки в устав в третьем, окончательном чтении. Ранее подобная работа по изменению уставов была проведена в большинстве других городов Приморья.

Острый вопрос решился на удивление быстро. Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил ВЕСЕЛОВ озвучил информацию об итогах публичных слушаний по уставу, которые прошли в январе. Сразу после этого вопрос по изменениям в устав был поставлен на голосование и утвержден большинством голосов. Возразить против принятия попытались немногочисленные депутаты от КПРФ и ЛДПР, однако слова им не дали. Оппозиция покинула зал заседаний, однако это не лишило думу кворума и первое в 2015 году заседание городского парламента сорвано не было.

Напомним, что новые нормы краевого закона о МСУ вступят в силу только после того, как истечет срок полномочий уже избранных мэров. Таким образом, глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ может сохранить свой пост до сентября 2018 года. 

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: выборы  Дума  мэр  владивосток 



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